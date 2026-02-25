  • 25 Febbraio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 25 Febbraio 2026 -
Ispica | News in primo piano | Politica

Altri 1.500.000 euro per tratto della Via di Fuga Sud di Ispica Tratto tra la Ispica–Bufali Marza e la Ispica–Pachino

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ispica, 25 Febbraio 2026 –  Con Decreto n. 39/2026, a firma del Direttore Generale del Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Ing. Salvo Cocina, è stata avviata la procedura di gara per l’affidamento dei lavori relativi al II lotto funzionale, necessario al completamento della Via di Fuga Sud di Ispica, l’arteria che costeggia il Canale Circondariale.

Nei mesi scorsi sono stati già realizzati i lavori di messa in sicurezza del primo tratto, dal ristorante “La Tegola” fino all’intersezione con la Ispica–Bufali Marza, intervento che ha interessato un’arteria del bassopiano ispicese, che, oltre ad essere importante per la mobilità dei prodotti agricoli, è fondamentale per collegare la fascia costiera con la parte interna del bassopiano.
Grazie a un ulteriore investimento di 1.500.000 euro stanziato dal Governo regionale guidato dal Presidente Renato Schifani, anche il secondo tratto, compreso tra la SP 50 Ispica–Bufali Marza e la Ispica–Pachino, sarà oggetto di interventi di messa in sicurezza.
I lavori previsti comprendono: installazione di nuovi guard rail; rifacimento del manto stradale nelle parti danneggiate; sistemazione e consolidamento delle spalle di sostegno; eliminazione delle situazioni di pericolo presenti.
Al termine degli interventi, l’investimento complessivo sull’intera opera raggiungerà il valore di 2.700.000 euro.
«Ringraziamo ancora una volta – dichiarano il Sindaco Innocenzo Leontini e l’Assessore alla Protezione Civile Massimo Dibenedetto – il Presidente della Regione Renato Schifani per l’attenzione riservata al nostro territorio e il Direttore Generale del Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Ing. Salvo Cocina, per aver sempre accolto e sostenuto le nostre istanze».
«In questi mesi – aggiunge l’Assessore Massimo Dibenedetto – abbiamo voluto dare priorità alla ricerca di fondi extra-comunali per realizzare opere fondamentali, con l’obiettivo di rendere la città più sicura senza gravare sulle casse comunali. Questo ulteriore finanziamento rappresenta un tassello importante di un’azione programmata e portata avanti con determinazione e con lo spirito della “giacca gialla”, simbolo di servizio e attenzione verso la comunità».
Il Sindaco Innocenzo Leontini
L’Assessore Massimo Dibenedetto

© Riproduzione riservata
592682

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube