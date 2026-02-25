  • 25 Febbraio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 25 Febbraio 2026 -
Attualità | Comiso

Comiso. Workshop “Seminare la Pace”, fino al 1 marzo presso la Pagoda della Pace

Conclusione con un convegno presso l'Auditorium Carlo Pace, il 28 febbraio
  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Comiso, 25 febbraio 2026 – “Il workshop “Seminare la Pace”, iniziato dal 23 febbraio fino al 1 marzo presso il sito della Pagoda della Pace, in contrada Canicarao a Comiso, – spiega il primo cittadino di Comiso- rappresenta un’importante occasione di confronto e sperimentazione internazionale. L’iniziativa riunisce studenti giapponesi della Keio University e studenti italiani del Politecnico di Milano in un contesto di grande valore simbolico, trasformando la Pagoda della Pace in un vero e proprio laboratorio a cielo aperto. Il workshop, si materializza con la collaborazione dei partecipanti alla realizzazione di strutture temporanee attraverso metodi costruttivi incentrati sulla velocità di cantiere, sulla facilità di assemblaggio e disassemblaggio, sull’economia di progetto e sulla sostenibilità ambientale. Il workshop – ancora la Schembari – prende avvio dal progetto di tesi di laurea magistrale a ciclo unico in Ingegneria Edile-Architettura “MAI – Museo dell’Arte Iblea. Progettazione di un hub culturale presso la Pagoda della Pace di Comiso con tecnologie off-site”, sviluppato dagli studenti Giacomo Ruello e Nicolò Madera, sotto la guida del Prof. Gabriele Masera (Politecnico di Milano) e Hiroto Kobayashi (Keio University)”. “L’obiettivo – spiega infatti Giacomo Ruello – è dimostrare in maniera pratica come il concept architettonico e la visione progettuale possano dialogare con il contesto eterogeneo e simbolico della Pagoda della Pace, utilizzando l’architettura come strumento di protezione, valorizzazione e attivazione culturale del luogo. Nel corso del workshop Seminare la Pace sono previste le seguenti attività: Costruzione di un mock-up in scala 1:1 di uno dei moduli del progetto architettonico sviluppato nell’ambito della tesi, al fine di verificarne costruibilità, tempi di realizzazione e qualità spaziali; Costruzione di “amenities” e elementi di arredo urbano a servizio del futuro sistema del Parco della Pace, concepite come elementi di supporto alla fruizione del sito; Laboratori progettuali e costruttivi dedicati allo studio delle tecniche edilizie del territorio ibleo e della tradizione costruttiva nipponica, con particolare attenzione al dialogo e all’incontro tra le due culture; Eventi e momenti di apertura al pubblico, finalizzati al coinvolgimento attivo della comunità locale e alla condivisione del processo progettuale e costruttivo; Convegno conclusivo presso l’Auditorium Carlo Pace, durante il quale verranno presentati i risultati del lavoro svolto dalla collaborazione tra Keio University e Politecnico di Milano e in cui tutti gli attori coinvolti avranno modo di intervenire, confrontarsi ed esprimere le proprie riflessioni sul tema della Pagoda della Pace e sul futuro del sito”. “Attraverso la costruzione fisica delle strutture, il dialogo interculturale e il coinvolgimento della comunità, – conclude il sindaco – questo evento intende consolidare la concretezza dimostrata da tutti gli attori impegnati nella rinascita di questo luogo unico, inserendosi in una visione più ampia orientata all’istituzione del “Parco della Pace”: uno spazio in cui storia, spiritualità e cultura si incontrano, dando vita a un luogo di condivisione, riflessione e dialogo”.

© Riproduzione riservata
592672

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube