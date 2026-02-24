Modica, passi carrabili e suolo pubblico: i Consiglieri di Maggioranza chiedono la modifica del Regolamento

MODICA, 24 Febbraio 2026 – Risolvere i problemi alla radice anziché limitarsi a rincorrerli. È questo l’obiettivo della mozione presentata dai consiglieri comunali di Forza Italia e Prendiamoci Cura, i gruppi a sostegno del Sindaco Maria Monisteri, per avviare una revisione profonda del regolamento sul canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e dei passi carrabili.

La decisione dei firmatari — Leandro Giurdanella, Neva Guccione, Cristina Cecere, Fabio Borrometi, Corrado Roccasalvo e Daniela Spadaro — arriva in un momento di forte tensione per la cittadinanza modicana.

Nelle ultime settimane, centinaia di cittadini hanno ricevuto avvisi di pagamento che hanno innescato dubbi, preoccupazioni e un diffuso senso di ingiustizia. Di fronte a questo scenario, la maggioranza ha scelto la via della responsabilità politica: intervenire direttamente sulle norme.

“Il canone patrimoniale è un obbligo di legge e va applicato,” spiegano i consiglieri, “ma è compito della politica verificare se queste regole siano oggi le più giuste, equilibrate e adeguate alla realtà della nostra comunità.”

La mozione non punta a semplici correttivi di facciata, ma a una riforma strutturale del regolamento comunale che preveda: valutazione di nuove tariffe o criteri di calcolo più equi, individuazione di casistiche specifiche per alleggerire il carico sui cittadini, una maggiore diffusione delle informazioni per evitare confusione e dubbi interpretativi.

Il messaggio dei gruppi di Forza Italia e Prendiamoci Cura è netto: niente populismi, ma soluzioni. In una fase finanziaria e sociale delicata come quella che Modica sta attraversando, l’Ente ha il dovere di dotarsi di regole chiare, giuste e sostenibili, capaci di tutelare le casse comunali senza però soffocare i contribuenti.

“Ci asteniamo dal fare propaganda,” concludono i firmatari. “Vogliamo fare il nostro dovere fino in fondo. La politica serve esattamente a questo: affrontare i problemi in modo responsabile e trovare soluzioni vere e durature.”

