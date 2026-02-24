  • 24 Febbraio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 24 Febbraio 2026 -
Cronaca

Gela, vìola il divieto di avvicinamento all’ex moglie: quarantenne arrestato dalla Polizia

L’uomo, indagato per maltrattamenti in famiglia, quattro giorni prima era già stato tratto in arresto in una città del nord Italia per aver rimosso il braccialetto elettronico
  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Gela, 24 Febbraio 2026 – La Polizia di Stato a Gela ha tratto in arresto un quarantenne nella flagranza di reato di violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. L’uomo, sottoposto alla misura cautelare dallo scorso mese di agosto per i reati di maltrattamenti in famiglia, è stato trovato dagli agenti sotto casa dell’ex. Quattro giorni prima il quarantenne, che si trovava in una città del nord Italia sottoposto alla misura cautelare con applicazione del braccialetto elettronico, aveva danneggiato e rimosso il dispositivo elettronico e per tale motivo era stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato. In attesa dell’applicazione di un nuovo dispositivo, lo stesso si è allontanato dal luogo di dimora recandosi a Gela. Il Gip presso il Tribunale ha convalidato l’arresto operato dagli poliziotti del Commissariato di pubblica sicurezza e disposto la misura cautelare del divieto di dimora nel comune di residenza della parte offesa e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla stessa.

© Riproduzione riservata
592579

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube