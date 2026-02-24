Modica e il suo museo civico presenti a Tourisma di Firenze

Modica, 24 Febbraio 2026 – Anche nel 2026 Modica e il Museo Civico “Franco Libero Belgiorno”, saranno presenti a Firenze per Tourisma. Il prossimo 28 febbraio, al Palazzo dei Congressi, nell’ambito della manifestazione rivolta a tutte le realtà culturali nazionali e internazionali, saranno presentate le mostre archeologiche attualmente nel museo. Tourisma è un momento di esposizione, divulgazione e confronto di tutte le iniziative legate alla comunicazione del mondo antico e alla valorizzazione delle sue testimonianze.

Nella sala numero 4, sabato prossimo alle 11.45, in questa prestigiosa sede congressuale dove si svolgerà l’incontro più atteso in Italia e in Europa per la promozione dei beni culturali ed archeologici, saranno i professori Maurizio Paoletti e Massimo Cultraro a presentare al pubblico l’Hydria a figure rosse del V secolo a.C. con il ‘Giudizio di Paride’ e i reperti siculi provenienti da via Polara. Questi reperti sono stati rinvenuti a Modica nel ‘900 e sono attualmente in esposizione nel museo civico. “Si tratta di reperti che provengono dal museo ‘Paolo Orsi’ di Siracusa. Le collezioni del Museo saranno presentate dal direttore onorario del nostro museo, il professore Giovanni Di Stefano. L’ appuntamento con Tourisma costituisce, ogni anno, un’occasione di grande promozione per il territorio e per il museo di Modica e quello con Modica, è sempre un momento molto atteso dal pubblico di Tourisma – commenta il sindaco Maria Monisteri”

