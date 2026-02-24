Ragusa. Un percorso formativo per gli operatori del mondo agricolo locale per rimanere al passo con i tempi

Ragusa, 24 febbraio 2026 – Prende forma l’iniziativa dedicata al mondo agricolo locale, proposta dal consigliere comunale Salvatore Battaglia e attuata dall’assessorato allo Sviluppo Economico del Comune di Ragusa. Si tratta di un intervento pensato per offrire un supporto concreto alle aziende agricole del territorio, attraverso un percorso formativo che punta a rafforzare le competenze gestionali degli imprenditori e a fornire strumenti utili per affrontare le sfide del mercato contemporaneo.

Il progetto si traduce nel corso “Controllo e managerialità per le imprese agricole”, nato dalla collaborazione tra l’Amministrazione comunale, l’Odcec di Ragusa e il contributo scientifico dell’Università degli Studi di Catania, tramite il corso di laurea in Management delle Imprese per l’Economia Sostenibile. Una sinergia che, come sottolinea Battaglia, «rappresenta un passo avanti necessario per un settore che oggi deve saper coniugare tradizione e capacità manageriali. L’agricoltura ragusana è un patrimonio straordinario, ma per restare competitiva ha bisogno di strumenti nuovi, di una visione più ampia e di competenze che permettano agli imprenditori di leggere i numeri, programmare, investire e cogliere le opportunità legate alla sostenibilità». Il consigliere Battaglia, da anni vicino alle dinamiche del comparto agricolo, evidenzia come l’iniziativa sia stata costruita per essere realmente utile e accessibile: «Si è voluto che questo percorso fosse gratuito e aperto a tutti, perché la formazione deve diventare un alleato quotidiano delle nostre aziende. Ringrazio l’Odcec e l’Università di Catania per la disponibilità e la qualità del contributo offerto, e la Banca Agricola Popolare di Sicilia – sede di Ragusa, il cui sostegno è stato determinante per trasformare questa idea in un progetto concreto. Quando istituzioni, professionisti e sistema del credito lavorano insieme, il territorio cresce davvero».

Il corso si svolgerà presso l’aula dell’Odcec di Ragusa ogni venerdì pomeriggio, dalle 15,30 alle 18,30, a partire dal 27 febbraio 2026, per un totale di 16 ore. Gli incontri affronteranno temi centrali per la gestione d’impresa: dagli equilibri aziendali alla continuità operativa, dalla programmazione economica al controllo dei costi, dalla lettura del bilancio agli aspetti fiscali e del lavoro, fino alle opportunità offerte dalla finanza legata alla conversione ecologica. A guidare il percorso saranno professionisti e docenti di rilievo, tra cui il prof. Pierluigi Catalfo, il dott. Maurizio Attinelli, il dott. Michelangelo Aurnia e il prof. Giuseppe Davide Caruso, insieme a esperti di fiscalità e finanza aziendale.

Per informazioni e iscrizioni è possibile rivolgersi agli uffici dell’assessorato allo Sviluppo economico del Comune di Ragusa (dott.ssa Mariagrazia Bocchieri – mg.bocchieri@comune.ragusa.it – tel. 0932 676449) o alla segreteria dell’Odcec di Ragusa (segreteria@odcecragusa.it – tel. 0932 689009).

Salva