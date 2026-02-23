RTM chiama Sanremo: in diretta dalla 76ª edizione del Festival tra Ariston e Casa Sanremo

Sanremo/Modica, 23 febbraio 2026 – In occasione della 76ª edizione del Festival di Sanremo, RTM accende i riflettori sulla kermesse musicale più amata d’Italia con uno speciale quotidiano ricco di collegamenti, retroscena e anteprime esclusive. Ogni giorno la nostra squadra sarà protagonista con quattro appuntamenti imperdibili in diretta dall’iconico Teatro Ariston e dalla vivacissima Casa Sanremo, cuore pulsante del dietro le quinte del Festival.

Gli orari delle dirette:

9.10

13.10

18.10

Episodio speciale tra l’1.00 e le 2.00 Un racconto quotidiano che accompagnerà gli ascoltatori per tutta la settimana sanremese, tra commenti a caldo sulle esibizioni, analisi dei brani in gara, interviste, curiosità e tutto ciò che accade dietro le quinte, dentro e fuori dal palco. Dal red carpet alle prove generali, dalle conferenze stampa ai momenti più spontanei vissuti tra artisti e addetti ai lavori, RTM porterà il pubblico nel cuore dell’evento, offrendo uno sguardo autentico e dinamico su ciò che accade dentro e fuori dal palco dell’Ariston. Grande attesa anche per l’episodio speciale in onda tra l’1.00 e le 2.00, realizzato in collaborazione con Music for Italy e DB Mafia: uno spazio esclusivo dedicato ad approfondimenti, ospiti speciali e contenuti inediti per chi vuole vivere Sanremo fino a notte fonda. “RTM chiama Sanremo” non sarà solo un programma, ma un vero e proprio viaggio quotidiano nel Festival, pensato per chi segue ogni nota con passione e per chi vuole scoprire i segreti della manifestazione che ogni anno unisce milioni di spettatori. Sanremo è musica, emozione, spettacolo. RTM è pronta a raccontarlo, minuto dopo minuto

