Modica. La ASD Alma Dance fa incetta di premi alla II^ edizione del “Dance Sport Festival”

Caltagirone, 23 febbraio 2026 – L’associazione sportiva guidata in maniera eccellente dall’insegnante Annalisa Abbate, è tornata a Modica con un primo posto nella categoria Fit dance Kids e con una “medaglia d’argento” nella categoria Social Dance, un secondo posto, che sta molto stretto alle vincitrici della passata edizione, che ad ogni modo si confermano ancora una volta tra le migliori.

Sia i bimbi, sia le ragazze hanno raccolto i frutti di tanti sacrifici e ora hanno come obiettivo potersi misurare a livelli più elevati nelle loro categorie con grandi aspettative.

Di fronte ad una giura di livello, nella quale spiccano tanti nomi illustri della danza nazionale come Raimondo Todaro, Ornella Boccafoschi, Marina Mangione, Giada Lini, Nancy Berti, Santino Mirenna e Samanta Togni, le allieve assieme al piccolo “capitano” dei bambini hanno saputo farsi apprezzare per il loro lavoro.

