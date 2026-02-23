  • 23 Febbraio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 23 Febbraio 2026 -
Modica | Sport

Modica. La ASD Alma Dance fa incetta di premi alla II^ edizione del “Dance Sport Festival”

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Caltagirone, 23 febbraio 2026 – L’associazione sportiva guidata in maniera eccellente dall’insegnante Annalisa Abbate, è tornata a Modica con un primo posto nella categoria Fit dance Kids e con una “medaglia d’argento” nella categoria Social Dance, un secondo posto, che sta molto stretto alle vincitrici della passata edizione, che ad ogni modo si confermano ancora una volta tra le migliori.
Sia i bimbi, sia le ragazze hanno raccolto i frutti di tanti sacrifici e ora hanno come obiettivo potersi misurare a livelli più elevati nelle loro categorie con grandi aspettative.
Di fronte ad una giura di livello, nella quale spiccano tanti nomi illustri della danza nazionale come Raimondo Todaro, Ornella Boccafoschi, Marina Mangione, Giada Lini, Nancy Berti, Santino Mirenna e Samanta Togni, le allieve assieme al piccolo “capitano” dei bambini hanno saputo farsi apprezzare per il loro lavoro.

© Riproduzione riservata
592457

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube