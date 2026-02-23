Volley. La Green Sport Modica ritrova la vittoria, Solarino ko 3 a 2

Modica, 23 febbraio 2026 – Torna alla vittoria la Green Sport Modica che nel match della tredicesima giornata del campionato di serie D/F girone D giocatosi al tensostatico di Solarino si impone per 3 a 2 contro la formazione di casa.

Il sestetto modicano guidato dal trio Borgese,Failla e Pellegrino con una buona trama di gioco riesce a far suo il primo set con il punteggio di 18/25.

Nel secondo set la formazione modicana riesce ancora ad avere la meglio sulla formazione di coach Pappalardo imponendosi con il punteggio di 21/25.

Nel terzo set la formazione di casa di Capitan La Ferla riapre le sorti dell’incontro vincendo il set con il punteggio di 25/22 con la formazione ospite di Capitan Melilli che seppur recuperando uno svantaggio di ben 4 punti non riesce a far suo il set.

Nel quarto set la compagine modicana prova a chiudere i conti ma è ancora Solarino ad avere la meglio che forte del vantaggio di 3 lunghezze fa suo il set con il punteggio di 25/22.

Al tie-break coach Borgese scuote le sue che ritrovano compattezza e fanno loro il quinto e decisivo set con il punteggio di 07/15.

Torna così alla vittoria la Green Sport Modica che mantiene la testa della classifica e si prepara per preparare al meglio la sfida casalinga di domenica 01 marzo contro l’Aurora Siracusa.

Settimana positiva in casa Green Sport la vittoria in serie D va ad aggiungersi a quelle ottenute in prima e seconda divisione femminile guidate rispettivamente dal duo Pellegrino e Borgese e da coach Lauretta, e nei campionati giovanili under 18 e under 14 F, va sottolineato che le due formazioni under 18 hanno conquistato il pass per le semifinali territoriali.

FITNESS SOLARINO 2 – ASD GREEN SPORT 3

(18/25;21/25;25/22;25/22;07/15)

Salva