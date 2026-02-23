  • 23 Febbraio 2026 -
  23 Febbraio 2026
Attualità | Modica

Il Futuro del Gelato Artigianale fa tappa a Modica: al via il Workshop IFA e ScuolaGelato 2.0

Modica, 23 Febbraio 2026 – Il mondo della gelateria non è più solo questione di tradizione: oggi è un settore in costante mutamento, dove la ricerca tecnologica e le nuove esigenze dei consumatori dettano le regole del mercato. Per rispondere a queste sfide, IFA, in collaborazione con la prestigiosa ScuolaGelato 2.0 Perrucci, annuncia un evento formativo di alto profilo dedicato ai professionisti della fredda arte dolce.

Dal 2 al 5 marzo 2026, la sede di IFA Arredamenti a Modica (Contrada Beneventano Aguglie) si trasformerà in un laboratorio di avanguardia. Il workshop nasce con l’obiettivo di esplorare le “nuove frontiere” del settore, fornendo strumenti concreti per elevare la qualità e l’originalità della produzione artigianale.

Il programma didattico è stato studiato per coprire i pilastri della gelateria moderna:

Bilanciamento Informatico con tecniche avanzate per ottenere strutture perfette, stabili e costanti nel tempo; Linea Benessere, un approfondimento cruciale per intercettare il mercato dei consumatori attenti alla salute e alle intolleranze; Nuovi Format di Vendita ovvero strategie per rinnovare il modello di business e presentarsi al pubblico in modo efficace; Focus “Cioccolato CerMò”, una sessione speciale per scoprire segreti e applicazioni di un prodotto d’eccellenza del territorio.

A guidare i partecipanti in questo percorso saranno tre nomi di spicco del panorama professionale: Luigi Perrucci, Giorgio Barone e Matteo Barone. Tre esperti capaci di fondere la sapienza artigianale con le più moderne tecniche di laboratorio, garantendo un approccio pratico e orientato ai risultati.

Il corso è a numero chiuso per garantire l’altissima qualità della formazione. È importante notare che l’evento potrebbe subire variazioni qualora non venisse raggiunto il numero minimo di iscritti.

