Al via la 19ª Coppa Sicilia di Karate a Rosolini

Rosolini, 23 Febbraio 2026 – Il prossimo 1 marzo 2026, il PalaTricomi di Rosolini  aprirà le porte alla XIX Coppa Sicilia, una prestigiosa gara di Karate specialità Kata e Kumite. L’evento, che avrà inizio alle   9, è organizzato dal Maestro Domenico Ruta di Ispica e vedrà la partecipazione di palestre e maestri provenienti da tutta l’isola.
La manifestazione è affiliata al CSEN (Centro Sportivo Educativo Nazionale) – Comitato Provinciale di Ragusa e vede il coinvolgimento di realtà storiche come la B-Dharma Ispica, la Daruma-T e la S.K.I.-I.. Tra le figure di spicco impegnate nella gestione della gara, il maestro Pippo Frasca di Modica farà parte del corpo arbitrale, a garanzia dell’alto livello tecnico della competizione.

 

