Politica | Pozzallo

Pozzallo. Inaugurata all’interno del Porto la nuova sede dell’Autorità Portuale

Pozzallo, 23 febbraio 2026 – Inaugurata nella giornata di oggi la nuova sede della AdSP della Sicilia Orientale nel porto di Pozzallo. I nuovi uffici renderanno più semplici e agevoli le interlocuzioni fra le aziende e gli
operatori portuali con l’Autorità di Sistema. Un altro tassello importante di crescita del Porto di Pozzallo, che è oggetto in questo momento di tanti investimenti (29.000.000 di euro) e in corso di realizzazione di un
autoporto (6 milioni di euro), i cui lavori termineranno entro il corrente anno.
I prossimi obiettivi saranno quelli dell’approvazione della VIA (valutazione impatto ambientale) a Roma per i lavori di messa in sicurezza della struttura portuale e l’inserimento di un rappresentante di Pozzallo all’interno del Comitato di Gestione della AdSP della Sicilia Orientale.

592496

