Ragusa, eventi abusivi in centro: la Polizia diffida due titolari di bar

RAGUSA, 22 Febbraio 2026 – Continua la stretta della Polizia di Stato sulla movida irregolare nel capoluogo ibleo. Nell’ambito di una serie di controlli mirati alla sicurezza e al rispetto delle normative vigenti, gli agenti della Squadra Amministrativa della Divisione PASI hanno notificato atti di diffida ai titolari di due noti esercizi pubblici della provincia.

Durante i sopralluoghi effettuati nei giorni scorsi, le forze dell’ordine hanno accertato che i due locali avevano trasformato la propria attività di somministrazione in vere e proprie sale da ballo o luoghi di intrattenimento musicale. Nello specifico, erano state organizzate serate con DJ set aperte al pubblico, il tutto in totale assenza delle prescritte autorizzazioni.

A seguito delle verifiche, i proprietari sono stati formalmente diffidati dal proseguire o dal reiterare l’organizzazione di simili eventi senza aver prima ottenuto i permessi necessari dagli uffici competenti.

L’attività della Polizia di Stato mira non solo a sanzionare l’abusivismo, ma soprattutto a garantire che il divertimento dei giovani avvenga in contesti sicuri e nel pieno rispetto delle regole, a tutela degli stessi avventori e della quiete pubblica.

Salva