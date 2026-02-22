  • 22 Febbraio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 22 Febbraio 2026 -
Cronaca | Ragusa

Ragusa, eventi abusivi in centro: la Polizia diffida due titolari di bar

I controlli della Squadra Amministrativa hanno fatto emergere serate con DJ set organizzate senza le licenze necessarie per il pubblico spettacolo
  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

RAGUSA, 22 Febbraio 2026  – Continua la stretta della Polizia di Stato sulla movida irregolare nel capoluogo ibleo. Nell’ambito di una serie di controlli mirati alla sicurezza e al rispetto delle normative vigenti, gli agenti della Squadra Amministrativa della Divisione PASI hanno notificato atti di diffida ai titolari di due noti esercizi pubblici della provincia.

Durante i sopralluoghi effettuati nei giorni scorsi, le forze dell’ordine hanno accertato che i due locali avevano trasformato la propria attività di somministrazione in vere e proprie sale da ballo o luoghi di intrattenimento musicale. Nello specifico, erano state organizzate serate con DJ set aperte al pubblico, il tutto in totale assenza delle prescritte autorizzazioni.

A seguito delle verifiche, i proprietari sono stati formalmente diffidati dal proseguire o dal reiterare l’organizzazione di simili eventi senza aver prima ottenuto i permessi necessari dagli uffici competenti.

L’attività della Polizia di Stato mira non solo a sanzionare l’abusivismo, ma soprattutto a garantire che il divertimento dei giovani avvenga in contesti sicuri e nel pieno rispetto delle regole, a tutela degli stessi avventori e della quiete pubblica.

 

© Riproduzione riservata
592358

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube