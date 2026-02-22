  • 22 Febbraio 2026 -
  • 22 Febbraio 2026 -
Attualità | Monterosso Almo

Monterosso Almo. I Carabinieri in classe per parlare di legalità e rispetto delle regole

Tempo di lettura: 2 minuti

Monterosso Almo, 22 febbraio 2026 -Nell’ambito delle attività di Educazione alla Cittadinanza e alla Legalità, gli studenti della Primaria e della Secondaria di Monterosso Almo hanno avuto l’opportunità di incontrare i rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri della Stazione locale. Il Luogotenente carica speciale Franco Cascone, comandante della stazione dei Carabinieri, ha dialogato con gli alunni sui temi della legalità, del rispetto delle regole e del ruolo delle forze dell’ordine nella società.
L’incontro, che si è tenuto nel Plesso scolastico di via Acquasanta, ha visto la partecipazione degli studenti e degli insegnanti, tra cui il professore Angelo Schembari, che ha fatto gli onori di casa. Il Luogotenente Cascone ha illustrato l’importanza del rispetto delle regole e della legalità, sottolineando il ruolo fondamentale delle forze dell’ordine nella tutela della comunità. Questa iniziativa rientra nelle campagne nazionali e locali dedicate alla “Cultura della Legalità”, che prevedono la presenza dei Carabinieri nelle scuole italiane per promuovere la conoscenza e il rispetto delle norme e delle istituzioni. L’obiettivo è quello di creare una cultura della legalità e del rispetto, fondamentale per la crescita e lo sviluppo della società. La presenza dei Carabinieri nelle scuole non sostituisce l’attività degli insegnanti, ma rappresenta un’opportunità di formazione e di sensibilizzazione per gli studenti, che possono così comprendere meglio l’importanza del ruolo delle forze dell’ordine nella società.

Nella foto un momento dell’incontro.

