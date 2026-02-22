Paura ad Acate: Minicar avvolta dalle fiamme in Via Roma

ACATE, 22 Febbraio 2026 – – Momenti di vero terrore quelli vissuti nelle scorse ore nel pieno centro di Acate. In Via Roma, una minicar è stata letteralmente divorata da un rogo improvviso che ha trasformato il veicolo in una trappola di fuoco nel giro di pochi istanti.

A bordo del mezzo si trovava un giovane che, fortunatamente, è riuscito a mantenere il sangue freddo nonostante la rapidità dell’evento. Grazie a una prontezza di riflessi fuori dal comune, il ragazzo è balzato fuori dall’abitacolo pochi secondi prima che le fiamme avvolgessero completamente la carrozzeria. Un tempismo provvidenziale che gli ha permesso di uscire completamente illeso da quello che avrebbe potuto trasformarsi in un dramma.

Le cause: l’ombra del cortocircuito

Secondo le prime ricostruzioni effettuate sul posto, l’incendio sarebbe scaturito da un fenomeno di autocombustione. Il principale sospettato è un impianto stereo maggiorato: pare infatti che le eccessive sollecitazioni elettriche richieste dai componenti audio abbiano innescato un cortocircuito fatale, dando il via alla scintilla che ha poi alimentato il rogo.

foto Franco Assenza

