Derby Ibleo senza reti: tra Vittoria e Modica vince la tensione

VITTORIA – MODICA 0 – 0

Vittoria, 22 Febbraio 2026 – Il tanto atteso derby ibleo tra Vittoria e Modica non tradisce le attese in termini di intensità e pathos, ma lascia a bocca asciutta il tabellino dei marcatori. Allo stadio “Cosimo” è andato in scena un match muscolare, dove la posta in palio — il primato in classifica contro il tentativo di riaprire il campionato — ha pesato sulle gambe e sulle menti dei ventidue in campo.

Primo tempo di marca biancorossa: il Vittoria è partito con il piglio migliore. Più propositiva e aggressiva, la squadra di casa ha schiacciato il Modica nella propria metà campo, creando un paio di occasioni nitide per sbloccare il risultato. Solo la mancanza di precisione sotto porta e un’attenta difesa ospite hanno impedito al Vittoria di passare in vantaggio.

Ripresa a tinte rossoblù: nella seconda frazione, i ritmi del Vittoria sono calati e il Modica ha guadagnato metri. Gli ospiti hanno mostrato una migliore condizione atletica e una maggiore fluidità di manovra, spaventando la retroguardia locale in diverse circostanze, senza però trovare l’imbucata vincente.

Il vero leitmotiv della giornata è stata però la tensione. Con 13 punti di distacco tra le due compagini, la paura di perdere ha spesso prevalso sulla voglia di osare. Ogni pallone è stato conteso con una foga agonistica tipica dei grandi derby, portando a molti scontri a centrocampo e a un gioco spesso frammentato dai fischi arbitrali.

Alla fine il muro dell’equilibrio non è crollato.

Al triplice fischio, il pareggio a reti inviolate sembra il risultato più giusto per quanto visto in campo: un tempo per parte e un mutuo rispetto che congela la classifica. Il Modica prosegue la sua marcia trionfale verso la promozione mantenendo il rassicurante +13, mentre il Vittoria esce dal campo con la consapevolezza di aver tenuto testa alla prima della classe, ma con il rammarico di non aver accorciato le distanze.

RISULTATI 23^ GIORNATA

Messana – Leonfortese 1 – 1

Avola – Atletico Catania 2 – 0

Giarre – Leonzio 1 – 0

Melilli – Palazzolo 4 – 1

Nebros – Gioiosa 1 – 0

Niscemi – Acquadolcese 4 – 1

Rosmarino – Mazzarrone 0 – 2

CLASSIFICA

Modica 58

Vittoria 435

Avola 43

Messana 42

Mazzarrone 39

Atletico Catania 36

Leonzio 35

Niscemi 34

Gioiosa 31

Nebros e Melilli 26

Giarre 21

Palazzolo 20

Acquadolcese 18

Rosmarino 17

Leonfortese 11

