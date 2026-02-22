Basket. Matelica batte la Passalacqua Ragusa, decisivi gli ultimi due minuti di gioco

Ragusa, 22 febbraio 2026 – La zampata finale di Gramaccioni e la precisione dalla lunetta di Bonvecchio, chiudono a Ragusa il match contro la Passalacqua di basket risolvendo la situazione, in favore di Matelica, nell’ultimo minuto di gioco. Una partita a scacchi quella che è stata disputata al Palaminardi, un gioco tra difese, e tra tattica e contromosse in cui ha avuto la meglio chi ha avuto maggiore freddezza nel XX turno del campionato di basket femminile di serie A2.

Il punteggio nella prima frazione di gioco si è sbloccato dopo tre minuti con un tiro dalla lunga distanza di Moriconi. Poi, sostanziale parità fino al settimo di gioco quando Bonvecchio e Pilakouta hanno messo un primo margine tra Matelica e le padrone di casa. La ripresa ha visto protagonista la Passalacqua che dal 7-13 mette dentro un parziale di 10 a 0 a si porta a +4, 17-13 con Labanca, Moriconi e Cedolini che imprimono ritmo in attacco. Matelica rientra e, sul punto a punto, Mallo (il cui impatto in partita è stato più che positivo) e Consolini mantengono il vantaggio. Si arriva al riposo grande con uno svarione difensivo di Ragusa che perde palla e consente a Matelica il +1. Nel terzo quarto la Passalacqua non indietreggia di un centimetro pur in un match che si fa nervoso. Ancora Mallo e Moriconi a garantire segnature importanti con Mazza che rapina alcuni palloni decisivi in difesa e Cedolini che riesce a piazzare. Resta da sottolineare l’impegno monumentale di Narviciute che, ancora una volta è stata chiamata a lavorare il doppio anche per l’assenza di Johnson. Ultimi due minuti di gioco fatali. Ragusa avanti di due, non riesce a gestire con lucidità la palla in attacco e l’esperienza di Gramaccioni e Bonvecchio permettono a Matelica di tirare fuori le castagne dal fuoco e di conquistare i due punti in palio

“Abbiamo fatto una grandissima partita a livello difensivo, mettendo in enormi difficoltà la prima in classifica e con una squadra che continua ad essere in emergenza. Mi devo complimentare con le ragazze ma resta l’amarezza. Nell’ultimo quarto, per quanto mi riguarda, credo che abbiamo avuto molta paura di vincere; ce la potevamo fare – commenta Mara Buzzanca, coach Passalacqua – potevamo crederci fino in fondo e invece ci siamo tirate un pochino indietro. Questa partita la potevamo e dovevamo portare a casa per tutto quello che abbiamo fatto nel corso di tutto il resto del match. Non una bella partita dal punto di vista offensivo ma tutte le voci sono state in nostro favore. L’ultimo quarto, dove dovevamo dare il colpo finale, abbiamo avuto paura di vincere”.

Il play di Ragusa, Ilaria Moriconi, vede il bicchiere mezzo pieno: “L’abbiamo preparata bene, abbiamo fatto ciò che dovevamo in difesa, ma queste sono partite che si vincono e si perdono sui dettagli. Dobbiamo ancora lavorare e migliorare alcune cose ma abbiamo disputato una buonissima partita. E’la prima volta, dopo molti mesi, che giochiamo quasi al completo, anche se oggi mancava Precious Johnson; una grande prova di squadra contro la prima in classifica. E’chiaro che lavoreremo su ciò che non è andato bene, gli ultimi possessi sono da migliorare. ma abbiamo giocato una buona partita”.

Una partita a scacchi, anche per coach Matassini: “Sì, una partita molto tattica e con molti errori spesso causati anche dai tatticismi. Abbiamo vinto noi che nell’ultimo quarto abbiamo sbagliato un po’di meno – commenta a caldo l’allenatore di Matelica -. Comunque sia noi, sia Ragusa meritavamo di vincere oggi: agonisticamente un livello alto, magari con contenuti tecnici un po’inferiori, ma giocata da entrambe”

Passalacqua – Halley Thunder Matelica 46-53

Il tabellino

7-13; 28-29 (21-16); 42-38 (14-9); 46-53(4-15)

Passalacqua Ragusa: Mallo 7, Consolini 6, Cedolini 10, Mazza 5, Moriconi 13, Narviciute 2, Olodo, Di Fine, Labanca 3, Johnson ne. All.Buzzanca

Matelica: Trzeciak 3, Cabrini 3, Bacchini 7, Chiovato, Battellini ne, Gramaccioni 10, Zamparini, Bonvecchio 13, Lizzi, Offor 2, Pilakuta 15. All. Matassini

Note. Tiri da due: Ragusa 15/48 (31%) Matelica 11/38 (28%); Tiri da tre: Ragusa 4/17 (23%), Matelica 6/22 (27%); Tiri liberi: Ragusa 4/8 (50%) Matelica 13/17 (76%); Rimbalzi: Ragusa 42, Matelica 51: Palle perse, Ragusa 16, Matelica 16; Palle recuperate Ragusa 8, Matelica 9; Assist Ragusa 10, Matelica 13.

Arbitri: Giovanni De Giorgio di Giarre (CT) e Federico Puglisi di Catania.

