Basket. Brown non basta, la Virtus Ragusa senza esterni si arrende a Barcellona

Ragusa, 22 febbraio 2026 -Senza due esterni – Ianelli out e Adeola espulso nel secondo quarto – e nonostante una prova monstre di Marcus Brown (29 punti e 35 di valutazione), la SuperConveniente Ragusa non ha abbastanza energie per pareggiare quelle di Barcellona, che nel derby valido per la 21.ma giornata del campionato di Serie B Interregionale si impone per 80-72. La Virtus manca l’aggancio in vetta alla Viola (che riposava) e colleziona la terza sconfitta nelle ultime quattro gare, palesando i soliti problemi a rimbalzo (17 quelli offensivi concessi a Barcellona).

Marcus Brown realizza i primi sette punti ospiti, sfoderando tutto il proprio repertorio. Malkic replica, fino al sorpasso di Cessel (10-9 al 3′). La partita è subito molto intensa, difficile da controllare anche per gli arbitri. Adeola segna un canestrone in allontanamento: 12-12. A 3’30” dalla prima sirena, sul +4 per i padroni di casa, la gara è interrotta per il malfunzionamento del tabellone. La Virtus fa un po’ di fatica a rimbalzo e, talvolta, lascia tiri aperti sul perimetro: Aguzzoli trova il primo vero allungo dei padroni di casa (23-15), subito rintuzzato da una tripla fondamentale di Cardinali. Al primo intervallo conducono i peloritani (23-19). In una gara a tratti frenetica, gli attacchi vanno a sbattere. Accade soprattutto nel secondo quarto, dopo il +8 di Dancetovic. L’arbitro Cappello ravvisa un contatto oltre i limiti del regolamento fra Adeola e Di Marzio: a farne le spese è il giocatore di Ragusa, espulso senza appello. La Virtus – già priva di Ianelli per problemi muscolari – perde un possibile protagonista e vede accorciare drasticamente le rotazioni fra gli esterni. Ma non demorde neppure di fronte a un’altra “punizione” (il tecnico alla panchina). Malkic realizza un altro +8, ma una gran tripla di Lanzi uscendo dal timeout chiude l’emorragia. Nonostante i trombi rimbalzi lasciati a Okereke, la SuperConveniente si rifugia nell’intervallo indietro di appena due possessi (40-34).

La SuperConveniente è pimpante in avvio di secondo tempo, e si riavvicina due volte sul -1. Poi Sebastianelli brucia la retina per il nuovo tentativo di fuga di Barcellona (47-41 al 23′), ma è Fraga Perez a mandare in estasi il PalAlberti, con due triple ravvicinate che fissano il nuovo massimo vantaggio (55-43 al 24′). Segna anche Cessel (+14), mentre la tripla di Brown viene accompagnata da un altro fallo tecnico che lo speaker di casa sottolinea, forse, oltre ogni licenza. In campo Barcellona è la squadra con più energia, ma Lanzi e Peterson riescono a rosicchiare qualcosa: 63-56 al 30′. Ragusa torna ancora sotto con Brown, che azione le marce alte e tiene a galla i compagni anche dalla lunetta (67-63 al 34′). La difesa del quintetto di Di Gregorio sporca i possessi, togliendo certezze a Barcellona, fino ai tre canestri consecutivi di Okereke: il secondo arriva allo scadere dei 24″, l’ultimo dal mezzo angolo (73-63). Lanzi toglie un po’ di ragnatele dal canestro di Barcellona con la tripla del -7, Fabi accorcia sul 75-70, ma i sogni di rimonta si infrangono su una tripla spaziale di Fraga Perez. Domenica prossima si torna al PalaPadua contro Mola.

IL TABELLINO

Barcellona Basket-SuperConveniente Virtus Ragusa 80-72

Barcellona Basket: Okereke 10, Di Marzio 6, Aguzzoli 13, Malkic 14, Sebastianelli 7, Sindoni ne, Dancetovic 2, Cessel 9, Fraga Perez 15, Galipò 4, Grivo ne. All.: Bartocci

SuperConveniente Virtus Ragusa: Cantone ne, Brown 29, Cardinali 3, Piscetta, Fabi 8, Tumino 3, Adeola 2, Peterson 11, Lanzi 16, Ianelli ne. All.: Di Gregorio

Arbitri: Cappello di Porto Empedocle e Catalano di Pedara

Parziali: 23-19; 40-34; 63-56.

Note. Espulso Adeola (R) al 14’15”

