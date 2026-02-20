Vittoria, FdI: “Teatrini squalificanti della maggioranza. Ancora una volta l’immagine della città macchiata”

Vittoria, 20 febbraio 2026 – “Ancora una volta la politica vittoriese scivola nella cronaca per fatti poco edificanti. Stigmatizziamo quanto accaduto poiché non dà una buona immagine della nostra comunità e poiché siamo molto distanti da questo modo di intendere il dibattito politico. Dibattito che si consuma, con questi toni esasperati, all’interno della maggioranza di Aiello e tra componenti candidati ed eletti nelle liste del sindaco. Già in passato abbiamo subito insulti irripetibili da parte del Sindaco che, al posto di dare l’esempio, è stato uno dei principali fautori di un modo deteriore di condurre il dibattito pubblico. Come non citare, su tutti, gli insulti proferiti in consiglio contro il capogruppo Alfredo Vinciguerra. Tra un anno i cittadini avranno la possibilità di voltare pagina e di scegliere il cambiamento e la serenità: noi siamo pronti a restituire a Vittoria un clima diverso e positivo”.

Lo afferma il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia di Vittoria in merito al recente episodio che ha visto coinvolti in un alterco, in pubblica piazza, due esponenti della maggioranza consiliare.

