  • 20 Febbraio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 20 Febbraio 2026 -
Politica | Vittoria

Vittoria, FdI: “Teatrini squalificanti della maggioranza. Ancora una volta l’immagine della città macchiata”

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Vittoria, 20 febbraio 2026 – “Ancora una volta la politica vittoriese scivola nella cronaca per fatti poco edificanti. Stigmatizziamo quanto accaduto poiché non dà una buona immagine della nostra comunità e poiché siamo molto distanti da questo modo di intendere il dibattito politico. Dibattito che si consuma, con questi toni esasperati, all’interno della maggioranza di Aiello e tra componenti candidati ed eletti nelle liste del sindaco. Già in passato abbiamo subito insulti irripetibili da parte del Sindaco che, al posto di dare l’esempio, è stato uno dei principali fautori di un modo deteriore di condurre il dibattito pubblico. Come non citare, su tutti, gli insulti proferiti in consiglio contro il capogruppo Alfredo Vinciguerra. Tra un anno i cittadini avranno la possibilità di voltare pagina e di scegliere il cambiamento e la serenità: noi siamo pronti a restituire a Vittoria un clima diverso e positivo”.

Lo afferma il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia di Vittoria in merito al recente episodio che ha visto coinvolti in un alterco, in pubblica piazza, due esponenti della maggioranza consiliare.

© Riproduzione riservata
592247

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube