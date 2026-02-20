Pachino, macabra scoperta sul litorale: rinvenuto un corpo in contrada Punto Rio

Pachino, 20 Febbraio 2026 – Nelle prime ore della mattinata, il corpo senza vita di un uomo è stato rinvenuto sulla spiaggia di contrada Punto Rio a Pachino. L’intervento delle forze dell’ordine
La segnalazione, giunta tempestivamente alle autorità, ha fatto scattare immediatamente i protocolli di emergenza. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per isolare l’area ed effettuare i primi rilievi scientifici necessari a ricostruire la dinamica dell’accaduto.
Al termine delle operazioni sul litorale, su disposizione dell’autorità giudiziaria, la salma è stata trasferita presso il cimitero comunale di Pachino. Il corpo rimane ora a disposizione degli inquirenti per gli accertamenti medico-legali che serviranno a stabilire con esattezza le cause del decesso.
Sebbene le indagini siano ancora nelle fasi embrionali, la prima ipotesi al vaglio degli investigatori suggerisce un legame con il fenomeno migratorio.
Si ipotizza che la vittima possa essere un migrante, deceduto durante una traversata nel Mediterraneo.
Il decesso potrebbe essere avvenuto a bordo di una delle piccole imbarcazioni di fortuna spesso utilizzate per raggiungere le coste siciliane, con il mare che avrebbe poi trascinato il corpo fino a riva.
foto Franco Assenza