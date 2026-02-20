  • 20 Febbraio 2026 -
  20 Febbraio 2026
Attualità | Ragusa

Corso Cot Lions a Ragusa: formazione, visione e spirito di servizio per i club dell’8ª circoscrizione iblea

Ragusa, 20 febbraio 2026 – Si è svolto a Ragusa il corso Cot Lions (Club Officer Training), promosso e organizzato dall’8ª Circoscrizione iblea, in un clima di grande partecipazione e profonda condivisione dei valori lionistici. L’iniziativa ha visto la presenza dei presidenti dei sei Club iblei, del presidente di Zona Biagio Ciarcià e di 26 corsisti, tra officer e soci chiamati a ricoprire ruoli di responsabilità. Formatori d’eccezione sono stati il primo vicegovernatore del Distretto 108Yb Sicilia, Walter Buscema, e Antonio De Matteis, che hanno guidato i lavori con competenza, concretezza e visione strategica, offrendo strumenti operativi e indicazioni metodologiche fondamentali per una gestione efficace e moderna dei club. Ad aprire i lavori è stato il presidente della 8ª Circoscrizione iblea, Gigi Bellassai, che nel suo saluto introduttivo ha sottolineato l’importanza del percorso formativo Cot quale momento essenziale per la crescita qualitativa del Lionismo territoriale.

Bellassai ha evidenziato come la formazione non rappresenti un semplice adempimento formale, ma un investimento strategico sul capitale umano dei club. “Un club forte – ha affermato – nasce da dirigenti preparati, consapevoli del proprio ruolo e capaci di tradurre i valori lionistici in azioni concrete, efficaci e ben organizzate. La formazione è lo strumento attraverso cui trasformiamo l’entusiasmo in progettualità, l’idea in servizio, la buona volontà in leadership responsabile”. Nel suo intervento ha inoltre richiamato la necessità di rafforzare il coordinamento tra club, zona e circoscrizione, promuovendo una governance partecipata, trasparente e orientata agli obiettivi, in linea con la missione internazionale del Lions Clubs International.

Il corso ha affrontato tematiche centrali per la vita associativa: pianificazione delle attività, gestione amministrativa, comunicazione interna ed esterna, lavoro di squadra, responsabilità degli officer e strategie di crescita associativa. I relatori hanno alternato momenti teorici a casi pratici, favorendo il confronto diretto con i corsisti e stimolando un dialogo costruttivo sulle sfide future dei club iblei. Particolarmente apprezzato è stato l’approccio pragmatico dei formatori, che hanno ribadito come l’efficacia del servizio passi attraverso organizzazione, programmazione e capacità di fare rete sul territorio.

La significativa partecipazione – 26 corsisti – testimonia la volontà dei club iblei di investire sulla qualità della propria classe dirigente e di affrontare con spirito rinnovato il prossimo anno sociale. L’8ª Circoscrizione iblea conferma così il proprio impegno nel promuovere momenti di formazione strutturata, convinta che la crescita del Lionismo locale passi attraverso competenza, unità e senso di responsabilità condivisa. Ragusa si conferma ancora una volta luogo di confronto, progettualità e rilancio dell’azione lionistica al servizio della comunità.

