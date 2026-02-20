Cade in un dirupo alla pineta di Calaforno: donna soccorsa dai Vigili del Fuoco

Monterosso Almo, 20 febbraio 206 – Attimi di paura alle prime luci dell’alba nei pressi della pineta di Calaforno, in territorio di Monterosso Almo, dove una donna è precipitata in un dirupo per circa 16 metri dal bordo della strada. L’allarme è scattato intorno alle 6.00 di questa mattina. La squadra operativa della sede centrale di Ragusa dei Vigili del Fuoco è intervenuta tempestivamente per soccorrere una donna, classe 1981, nata a Ragusa e residente a Monterosso Almo, che per cause ancora in corso di accertamento è scivolata lungo la scarpata. A dare l’allarme è stato il compagno della donna che, non vedendola rientrare, ha immediatamente richiesto aiuto. Sul posto è intervenuto il personale SAF (Speleo Alpino Fluviale) dei Vigili del Fuoco, che ha operato con tecniche specialistiche calandosi nel dirupo. La donna è stata immobilizzata e recuperata mediante l’utilizzo di una barella “Toboga”, specifica per interventi in ambienti impervi. Una volta riportata in superficie, la ferita è stata affidata alle cure del personale sanitario del 118, giunto sul posto con un’ambulanza medicalizzata, che ha provveduto a prestare le prime cure. Presenti sul luogo dell’incidente anche i Carabinieri della stazione di Monterosso Almo, per gli accertamenti del caso. Le condizioni della donna non sono state al momento rese note.