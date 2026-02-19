  • 19 Febbraio 2026 -
Politica | Ragusa

Ragusa. Il Consiglio comunale approva il nuovo regolamento della Polizia Locale

Ragusa, 19 febbraio 2026 – “Una delle richieste più forti che riceviamo – afferma il sindaco, Peppe Cassì – è quella di accrescere i controlli per contrastare mancanza di senso di responsabilità, infrazioni, piccole furberie, cattive condotte e così migliorare sicurezza e decoro.
Per farlo occorre potenziare la nostra Polizia Locale in tre ambiti: con assunzioni (numerose e altre ne arriveranno), aggiornando i regolamenti e fornendo dotazioni adeguate.
Proprio alla luce degli ultimi due punti, martedì il Consiglio comunale ha approvato il nuovo regolamento della Polizia Locale, dopo che il precedente era fermo al 1996.
La novità più importante riguarda proprio le dotazioni. In linea con i decreti ministeriali e sulla scia di quanto già fatto da altri Comuni, i nostri agenti saranno muniti di:
– Bodycam da apporre sull’uniforme
– Bastone telescopico di autodifesa
– Spray urticante (non lesivo, nella versione approvata dal Ministero)
– Fasce contenitive per i tso
– Giubbotto antitaglio.
Sebbene nella nostra città non si sono registrati particolari aggressioni ai danni di agenti (come invece purtroppo accaduto in Comuni anche molto vicini al nostro), aumentando le risorse su strada aumentano i rischi e non dobbiamo attendere che qualcuno si faccia male per prevenire. Garantire la sicurezza di chi opera in strada è il primo modo per garantire la sicurezza di tutti.”

“Queste misure – prosegue l’assessore alla Polizia Municipale, Giovanni Gurrieri – sono state concordate con i sindacati e richieste dalle donne e dagli uomini del nostro stesso Comando, che opererà per fare adeguata formazione sul loro utilizzo. Si tratta infatti di strumenti di autodifesa e non di offesa, fermo restando che la Polizia Locale è comunque già in possesso della pistola d’ordinanza.
Dopo l’attivazione del nucleo motociclistico che in pochi mesi ha dato ottimi risultati sul fronte della sicurezza e dei controlli stradali; dopo il potenziamento del Nucleo Ambientale che anche in questo caso beneficerà di dotazioni per difende ancora meglio il territorio da chi inquina, un ulteriore passo avanti per una città più sicura e rispettosa delle regole.
Ricordo inoltre che dopo l’attivazione dei presidi fissi in Centro e a Marina della Polizia Locale, sarà a breve attivato anche quello di Ibla-San Giacomo. Il nuovo regolamento prevede anche la vigilanza di quartiere, così da essere sempre più presenti in maniera capillare sul territorio e vicini ai cittadini.
Ringrazio il Consiglio Comunale per aver approvato il nuovo Regolamento all’unanimità, nonché il Comando, tutti gli Uffici e gli agenti del Corpo di Polizia Locale per l’impegno verso questo risultato e che ogni giorno mettono a tutela dei ragusani.”

