Gestione e Innovazione, a Ragusa nasce il corso per i manager dell’agricoltura di domani

Ragusa, 19 febbraio 2026 – Su iniziativa dell’Assessorato allo Sviluppo Economico del Comune di Ragusa, rappresentato dall’assessora Catia Pasta, prende il via un innovativo percorso formativo dedicato al settore primario: “Controllo e Managerialità per le Imprese Agricole”.

Il corso, di livello base, nasce dalla sinergia tra l’Amministrazione Comunale, l’ODCEC di Ragusa (Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili) e il supporto scientifico dell’Università degli Studi di Catania (Corso di Laurea in Management delle Imprese per l’Economia Sostenibile).

L’iniziativa si pone l’obiettivo di fornire agli imprenditori agricoli locali gli strumenti necessari per affrontare le sfide del mercato moderno.

“La gestione di un’azienda agricola oggi non può prescindere da solide competenze manageriali – dichiara l’assessora allo Sviluppo Economico Catia Pasta -. Come amministrazione abbiamo voluto fortemente questo corso per offrire gratuitamente ai nostri produttori la possibilità di formarsi su temi cruciali come la finanza, il bilancio e la sostenibilità, affinché l’agricoltura ragusana continui a essere un’eccellenza non solo produttiva, ma anche gestionale. L’evento è stato realizzato con il fondamentale supporto della Banca Agricola Popolare di Sicilia – (Sede di Ragusa), contributo fondamentale per tradurre l’idea in realtà. La sinergia con l’Istituto ha rappresentato il valore aggiunto necessario al consolidamento tra imprese, cultura e istituzioni locali.”

Il percorso si svolgerà presso l’aula ODCEC di Ragusa ogni venerdì pomeriggio (15:30 – 18:30) a partire dal 27 febbraio 2026 per un totale di 16 ore, affrontando le seguenti tematiche:

• Analisi degli equilibri aziendali e della continuità operativa.

• Sistemi di programmazione: dal controllo dei costi alla definizione del prezzo di vendita.

• Bilancio e Sostenibilità: come leggere i dati per prendere decisioni strategiche.

• Fiscalità e Lavoro: un quadro aggiornato sugli adempimenti.

• Finanza e Conversione Ecologica: le opportunità della transizione green.

Tra i relatori professionisti e accademici di rilievo, tra cui il Prof. Pierluigi Catalfo, il Dott. Maurizio Attinelli, il Dott. Michelangelo Aurnia e il Prof. Giuseppe Davide Caruso, insieme a esperti della fiscalità e della finanza aziendale.

Per informazioni e modalità di iscrizione: Rivolgersi presso gli uffici dell’Assessorato allo Sviluppo Economico del Comune di Ragusa o alla segreteria dell’ODCEC di Ragusa.

Assessorato Allo Sviluppo Economico:

Dott.ssa Mariagrazia Bocchieri mg.bocchieri@comune.ragusa.it tel 0932-676449;

ODCEC di Ragusa: segreteria@odcecragusa.it tel 0932-689009

