Comiso. Pubblicato il bando “Democrazia partecipata”

Comiso, 19 febbraio 2026 – E’ stato pubblicato il bando di “Democrazia Partecipata”. “Uno strumento utile per i cittadini che vogliono essere protagonisti nella propria città”. A dichiararlo il sindaco, Maria Rita Schembari.

“Da quando mi sono insediata, abbiamo sempre utilizzato in maniera utile i fondi di Democrazia Partecipata, distinguendoci come ente che ha fatto propria questa misura . Democrazia Partecipata è uno strumento messo a disposizione di cittadini che vogliono presentare idee, progetti, iniziative relative a Ambiente e territorio, Sviluppo economico e turismo, Aree verdi, Politiche giovanili, Attività sociali, scolastiche ed educative, Attività culturali, sportive e ricreative – spiega il sindaco -. Tali proposte o progetti, saranno valutati e, se rispondenti alle linee guida del bando, finanziati. Abbiamo potuto costatare in tutti questi anni – ancora il primo cittadino – che c’è grande attesa per il bando e, di conseguenza, partepiazione. Grazie a questi cittadini abbiamo posto in essere diverse iniziative nel tempo, quale ad esempio “vivi Cava Porcara” che ha riscosso un grande successo, oppure appuntamenti programmati per collaborare a mantenere pulito il nostro territorio, eventi culturali con la partecipazione della Pro Loco di Comiso, la vetrina espositiva presso la biblioteca comunale Fulvio Stanganelli di reperti archeologici di alcuni siti limitrofi a Comiso, e che oggi fa parte integrante del Museo Civico, realizzata dal Club per l’Unesco di Comiso, e altri ancora. Invito dunque i singoli cittadini, o associazioni o gruppi di cittadini, a scaricare il bando dal seguente link, bando-democrazia-partecipata-anno-2026.pdf , pubblicato nella homepage del sito istituzionale del comune di Comiso, e presentare le proposte entro il 13 marzo 2026, data di scadenza per la presentazione delle istanze”.

