Pozzallo celebra la sua stella: Enola Carbonaro ricevuta a Palazzo La Pira dopo il successo a The Voice Kids

POZZALLO, 18 Febbraio 2026 – C’è un’atmosfera di festa e profondo orgoglio tra le mura di Palazzo La Pira. La città si è stretta attorno alla sua giovane promessa, Enola Carbonaro, reduce dalla straordinaria affermazione a The Voice Kids, il celebre talent show targato RAI. L’incontro istituzionale non è stato solo un atto formale, ma un momento carico di emozione in cui l’intera comunità ha voluto omaggiare il talento limpido e la maturità artistica di una ragazza che ha saputo incantare l’Italia intera.

Un talento che unisce la comunità

L’esibizione di Enola sul palco nazionale ha raccolto un consenso travolgente. Oltre alla tecnica vocale, a colpire il pubblico e la critica è stata la sua autenticità, unita a una presenza scenica naturale che sembra appartenere a un’artista di lunga data. Per Pozzallo, Enola rappresenta oggi un esempio di dedizione e passione, una fonte di ispirazione per i suoi coetanei che sognano di trasformare la propria sensibilità in arte.

Le radici del successo: famiglia e territorio

Il successo di Enola non è un traguardo solitario, ma il frutto di un percorso condiviso con chi ha creduto in lei sin dal primo giorno. All’incontro erano presenti i genitori, Gianni e Stefania, primo sostegno incrollabile, Peppe Mavilla, che ne cura la preparazione vocale con dedizione, la Kama Group di Guglielmo Arrabito, che la supporta artisticamente guidandola nei passi decisivi della sua carriera.

La sua crescita artistica è profondamente legata al tessuto culturale pozzallese. Enola è infatti protagonista, insieme al suo inseparabile sax, nel Corpo Bandistico Città di Pozzallo diretto dal Maestro Leandro Sortino. Il pubblico locale ha già avuto modo di apprezzarla in numerose occasioni, dalla Sagra del Pesce (dove ha aperto il concerto di LDA) alla Notte di San Silvestro, passando per vetrine come Pozzallo’s Got Talent e i tanti eventi targati “Team Mavilla”.

