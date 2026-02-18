Dal Val di Noto all’energia della Slesia: Wizz Air lancia la nuova rotta Comiso-Karowice

Ragusa, 18 Febbraio 2026 – Wizz Air, la compagnia aerea che nel 2025 ha fatto volare oltre 21 milioni di passeggeri in Italia e uno dei vettori leader nel paese, annuncia un’importante novità per la Sicilia orientale: l’apertura della rotta Comiso – Katowice. Questo nuovo collegamento si inserisce all’interno del progetto, nato dalla continua collaborazione con SAC, Società di Gestione degli aeroporti di Catania e Comiso, di potenziamento del polo aeroportuale del Sud-Est siciliano, affiancandosi al recente investimento strategico che vedrà l’arrivo del terzo aeromobile basato su Catania, il lancio di nuove rotte e il potenziamento di tratte già esistenti.

I biglietti saranno ufficialmente in vendita su wizzair.com e tramite l’app ufficiale WIZZ a partire da oggi, 18 febbraio, con tariffe a partire da €19.99. Il primo decollo è fissato per l’8 luglio, giusto in tempo per il cuore della stagione estiva.

Il collegamento sarà servito dagli Airbus A321neo di ultima generazione. Wizz Air porta a Comiso il meglio della tecnologia aeronautica: con una riduzione del 50% dell’impronta sonora e un consumo di carburante inferiore del 20%[1], la compagnia garantisce ai passeggeri siciliani l’esperienza di viaggio migliore possibile.

In linea con il Customer First Compass, l’iniziativa con cui la compagnia sta personalizzando l’esperienza di viaggio, anche questa nuova rotta beneficerà degli standard operativi d’eccellenza del vettore. Le performance dai due scali della Sicilia orientale mostrano un netto miglioramento della puntualità (+12.7%) e un tasso di completamento dei voli del 99,8%, confermando Wizz Air come partner affidabile per le vacanze dei siciliani, riducendo al minimo il rischio di cancellazioni.

Se il territorio ibleo è patrimonio UNESCO per il suo inconfondibile stile tardo-barocco, Katowice è il simbolo della rinascita urbana europea: da centro industriale a Città Creativa della Musica UNESCO. Il nuovo collegamento dall’Aeroporto di Comiso non risponde solo alla domanda della comunità polacca e siciliana, ma apre le porte a un turismo di scoperta. Per i viaggiatori in partenza dalla Sicilia, Katowice offre un mix sorprendente di architettura futuristica, festival musicali e una vivace vita notturna, oltre ad essere la porta d’accesso perfetta per esplorare la regione della Slesia e la vicina Cracovia. Viceversa, il volo porterà i turisti polacchi direttamente nel cuore dei luoghi di Montalbano, tra le spiagge dorate di Ragusa e i capolavori architettonici di Modica e Scicli.

Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air, ha dichiarato: “L’annuncio della nuova rotta Comiso-Katowice testimonia la nostra volontà di investire in modo capillare sull’intero sistema aeroportuale della Sicilia orientale. Questo nuovo collegamento non è un’iniziativa isolata, ma si inserisce in una strategia di espansione massiccia che vede l’arrivo, a maggio, del terzo aereo basato a Catania e il rafforzamento della nostra storica partnership con SAC. Stiamo costruendo un network integrato che lavora su due fronti: da un lato potenziamo Fontanarossa, dall’altro valorizziamo Comiso. Offriamo ai viaggiatori siciliani un ventaglio di opzioni senza precedenti, confermandoci come il motore della connettività dell’isola. Let’s WIZZ, Comiso!“

“L’attivazione della nuova rotta tra Comiso e Katowice segna un altro passo fondamentale nella strategia di sviluppo dello scalo ibleo: un percorso di investimento su cui puntiamo con determinazione per rafforzare il ruolo dell’aeroporto come asset strategico per il turismo e l’economia di tutto il Sud-Est Sicilia” dichiarano Anna Quattrone, Presidente di SAC e Nico Torrisi, Amministratore Delegato di SAC. “Questo nuovo collegamento internazionale è una risposta concreta alla crescente domanda di mobilità del territorio e la testimonianza della piena fiducia delle compagnie verso lo scalo ibleo. Siamo felici di poter consolidare ulteriormente la collaborazione con un partner globale come Wizz Air, riconoscendo le potenzialità di Comiso come porta d’accesso strategica per i mercati esteri. Continuiamo a lavorare con determinazione per ampliare il network e offrire ai passeggeri opzioni di viaggio sempre più competitive e diversificate.”

Il nuovo collegamento Comiso-Katowice è un tassello fondamentale di un massiccio piano di investimenti che coinvolge l’intero polo aeroportuale del Sud-Est siciliano. La rotta si affianca al recente annuncio dell’allocazione del terzo Airbus A321neo nella base di Catania a partire da maggio 2026: una mossa strategica che ha permesso di lanciare le nuove rotte su Podgorica, Tel Aviv e Tirana e di potenziare significativamente i collegamenti domestici verso Milano Malpensa e Torino. Con oltre 9,8 milioni di passeggeri trasportati dal 2009 tra i due scali, Wizz Air rafforza la sinergia con SAC (Società Aeroporto Catania), costruendo un network integrato in cui Comiso e Catania lavorano all’unisono per garantire alla Sicilia orientale una connettività senza precedenti verso l’Europa e il resto d’Italia.

Dai due scali della Sicilia Orientale, la compagnia aerea offre adesso un totale di 20 rotte verso 11 Paesi. Da Catania è possibile volare verso Bucarest, Cluj-Napoca, Varsavia, Wroclaw, Katowice e Danzica, oltre a Podgorica, Vilnius, Tel Aviv, Praga, Memmingen e Sharm El Sheikh, mentre il network domestico include collegamenti con Venezia, Milano Malpensa, Verona, Torino e Bologna. L’offerta è completata dai collegamenti con Tirana, operativi sia da Catania sia da Comiso.

