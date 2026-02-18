Scontro sulla Vittoria-Scoglitti: grave una coppia di coniugi in sella a un motociclo (VIDEO)

VITTORIA, 18 Febbraio 2026 – Un grave incidente stradale si è verificato lo scorso pomeriggio, lungo l’ex Strada Provinciale 17, nel tratto che collega Vittoria alla frazione balneare di Scoglitti. Il sinistro ha visto coinvolte una Lancia Ypsilon e un motociclo Benelli 125, con a bordo una coppia di coniugi di nazionalità straniera.

La sezione infortunistica della Polizia Locale di Vittoria è intervenuta per ricostruire l’esatta dinamica dell’impatto. Secondo alcune testimonianze raccolte sul posto, ancora da confermare, il motociclo avrebbe proceduto con un andamento incerto poco prima dell’urto. Il conducente dell’auto, nel tentativo di evitare il mezzo a due ruote, avrebbe effettuato una manovra d’emergenza, che tuttavia non è bastata a scongiurare l’impatto.

Un fattore determinante potrebbe essere stato ambientale: gli agenti stanno valutando se il sole radente, tipico di quell’orario pomeridiano, possa aver drasticamente ridotto la visibilità dei conducenti, favorendo l’incidente.

Le condizioni dei due a bordo della moto, che pure indossavano regolarmente il casco, sono apparse subito serie. Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118: la donna è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Ragusa a causa delle gravi ferite riportate, il marito è stato condotto al pronto soccorso dell’ospedale di Vittoria, dove si trova attualmente sotto osservazione medica.

Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi tecnici, i mezzi coinvolti sono stati sottoposti a sequestro amministrativo.

Foto dal luogo dell’incidente a cura del photo reporter Franco Assenza.

