Screening oculistici dei Lions nel carcere a Ragusa

Ragusa, 19 febbraio 2026 – Nel carcere di Ragusa ha preso il via il programma di screening oculistici promosso dai sei Lions Club della provincia (Ragusa Host, Vittoria, Modica, Scicli Plaga Iblea, Comiso Terra Iblea e Ragusa Monti Iblei).

Un’iniziativa che unisce professionalità, solidarietà e servizio concreto, resa possibile grazie al supporto dell’unità mobile oftalmica donata dai Lions alla sezione siciliana dell’Unione Italiana Ciechi.

Per l’amministrazione penitenziaria, l’attività è coordinata dal funzionario Antonella Cavarra. Gli screening sono stati eseguiti dall’oculista Cecilia Tagnese e dall’ortottista Carmen Busacca. Nella prima giornata sono stati effettuati quindici screening approfonditi sul personale carcerario. Entro fine marzo si mapperanno le esigenze visive dei detenuti: oltre sessanta richieste sono già pervenute ai Lions, un segnale chiaro del bisogno reale presente all’interno dell’istituto.

Il Lions Club di Vittoria, guidato dalla presidente Daniela Marchi, ha fornito occhiali da lettura destinati ai detenuti, completi di custodia e panno con riproduzioni di opere di autori locali. Qualora emergessero esigenze specifiche, i Lions Club garantiranno anche la donazione di occhiali da vista nell’ambito del “Progetto Italia”, promosso dal Centro Italiano Raccolta Occhiali, che assicura il riuso e la valorizzazione degli occhiali donati.

Alla prima giornata di screening hanno partecipato Eloisa Amarù (componente del Consiglio Direttivo del Laboratorio del Centro Italiano Lions per la Vista), Biagio Ciarcià (presidente della Zona 21), Melania Carrubba (coordinatore dei service della circoscrizione Ragusa) e Stefania Carpino (presidente Lions Scicli Plaga Iblea).

Con questo service si esprime in modo concreto l’impegno dei Lions: interventi professionali e profondamente umani nei contesti più fragili, offrendo assistenza sanitaria e portando un messaggio di dignità e rispetto.

