  • 18 Febbraio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 18 Febbraio 2026 -
Attualità | Modica | Scicli

Pubblicate le prime immagini della campagna della Fiat Topolino ambienta a Scicli e Modica

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Scicli/Modica, 18 febbraio 2026 – Sono state pubblicate le prime immagini della campagna pubblicitaria di lancio di una versione della Fiat Topolino color corallo. E la location è Scicli in due circostanze, Modica in una terza.
Lo scorso giugno l’amministrazione Marino, grazie al lavoro della Scicli Film Commission, ha ospitato quattro troupe che hanno girato lo spot della minicar che sarà divulgato a un pubblico internazionale. Oltre al centro storico di Scicli (via Mormina Penna, via Nazionale, piazza Italia e piazza Busacca) lo spot è stato girato anche in corso Umberto I di Modica, al lungomare di Scoglitti e al lungomare di Marina di Ragusa.
In queste ore è stata pubblicata un’anteprima dello shooting fotografico ambientato a Scicli con una incursione a Modica.

© Riproduzione riservata
591971

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube