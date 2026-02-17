  • 18 Febbraio 2026 -
Attualità | Ragusa

Il nuovo Questore di Ragusa, Salvatore Fazzino, incontra Confagricoltura

Ragusa, 17 febbraio 2026 – Si è tenuto questa mattina, presso la sede di Confagricoltura a Ragusa, l’incontro tra il nuovo Questore della Provincia di Ragusa, dott. Salvatore Fazzino, e le imprenditrici e gli imprenditori del Consiglio Direttivo dell’Organizzazione di rappresentanza degli imprenditori agricoli ragusani.

A ricevere il Questore il Presidente di Confagricoltura Ragusa, Antonino Pirrè, e il Direttore, Giovanni Scucces. Ha partecipato all’incontro anche il Vice Presidente nazionale di Confagricoltura, Sandro Gambuzza.

Il colloquio, svoltosi in un clima di cordiale e utile confronto, ha rappresentato un’importante occasione per confermare la collaborazione attiva tra le Forze dell’Ordine e i rappresentanti del mondo agricolo ibleo, mettendo al centro la legalità e la sicurezza, condizioni essenziali per la competitività del comparto agricolo ragusano, un’eccellenza preziosa da tutelare, riconosciuta a livello nazionale e internazionale per la qualità delle sue produzioni e per la capacità di generare occupazione e sviluppo economico.

Confagricoltura Ragusa, nell’augurare buon lavoro al nuovo Questore, ha espresso al dott. Fazzino sincera gratitudine per la disponibilità dimostrata in occasione di questo primo incontro istituzionale. Un gesto che testimonia l’attenzione delle Forze dell’Ordine verso il mondo produttivo del territorio che l’Organizzazione accoglie positivamente, come una prima importante tappa di un percorso di reciproca collaborazione.

591962

