Comiso | Politica

Iniziati importanti lavori in due edifici scolastici di Comiso

Comiso, 18 febbraio 2026 – Iniziati importanti lavori in due edifici scolastici di Comiso, l’istituto Monserrato e l’istituto Saliceto. Si tratta della realizzazione di un ascensore per l’abbattimento delle barriere architettoniche, e del rifacimento della pavimentazione della palestra e dell’Auditurium.
“Sono iniziati quindi i lavori importantissimi nelle due scuole, plesso Monserrato e plesso Saliceto, relativi all’abbattimento delle barriere architettoniche con tutto l’impianto ascensoristico a Monserrato, e al rifacimento della pavimentazione della palestra e dell’Auditorium al Saliceto – spiega Giovanni Assenza-. Raccogliamo orgogliosamente i frutti del lavoro svolto in questi ultimi due anni per il quale ringrazio gli uffici tecnici preposti, e auspichiamo di poter consegnare tutto nel breve arco di pochi mesi. La nostra attenzione per gli edifici scolastici è sempre massima e prioritaria perchè sappiamo l’importanza dell’istituzione scuola, ma ancor più, siamo consapevoli che le migliorie sono indispensabili anche per l’offerta strutturale delle nostre scuole anche perchè, trattandosi di edifici realizzati tanti anni fa, il nostro obiettivo è quello di adeguarli per quanto e fin dove possibile, alle moderne norme strutturali”.

