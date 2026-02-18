Ragusa, festa abusiva nel locale: scatta la diffida del Questore

RAGUSA, 18 Febbraio 2026 – Musica a tutto volume e DJ set, ma senza le carte in regola. La Polizia di Stato ha colpito il titolare di un noto bar del capoluogo ibleo, protagonista di un’organizzazione di eventi danzanti priva delle necessarie autorizzazioni di legge.

L’operazione è scattata nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio disposti dalla Questura di Ragusa. Gli agenti della Squadra Amministrativa, durante un’ispezione mirata, hanno accertato che il locale stava promuovendo e svolgendo una vera e propria serata di intrattenimento musicale senza aver mai ottenuto i titoli autorizzativi previsti per i pubblici spettacoli.

Dopo aver contestato le violazioni sul posto, la posizione del titolare è passata al vaglio del Questore di Ragusa. L’autorità di Pubblica Sicurezza ha emesso un formale provvedimento di diffida, intimando all’esercente di cessare immediatamente ogni attività di intrattenimento non autorizzata.

Il messaggio è chiaro: in caso di recidiva o di nuove serate organizzate senza i permessi, le sanzioni potrebbero farsi molto più pesanti, arrivando fino alla sospensione della licenza dell’attività.

L’intervento della Polizia non mira solo a sanzionare l’irregolarità burocratica, ma si inserisce in un piano più ampio di tutela dell’ordine pubblico. Il rispetto della normativa sui pubblici spettacoli garantisce, infatti, il rispetto dei limiti di capienza e delle norme antincendio e la tutela della quiete pubblica e del riposo dei residenti.

Una concorrenza leale tra gli esercenti che operano nel settore dell’intrattenimento.

