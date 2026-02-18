  • 18 Febbraio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 18 Febbraio 2026 -
Cronaca | Modica | News in primo piano

Incidente shock in Corso Umberto a Modica: portellone di un furgone investe un pedone

  • 1
Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA, 18 Febbraio 2026 – Una mattina di ordinaria quotidianità nel centro storico di Modica si è trasformato in pochi istanti in un grave incidente. Un uomo è rimasto ferito in Corso Umberto, colpito violentemente dallo sportello di un furgone mentre si accingeva ad attraversare la carreggiata.

L’episodio è avvenuto nei pressi di un mezzo adibito alla consegna merci, regolarmente parcheggiato lungo l’arteria principale della città. Secondo le prime ricostruzioni, il conducente del veicolo non avrebbe assicurato correttamente il portellone posteriore dopo le operazioni di scarico.

Una violenta raffica di vento avrebbe fatto improvvisamente “vela” sulla superficie metallica, spalancando lo sportello proprio nel momento in cui il pedone transitava a pochi centimetri dal mezzo. L’impatto è stato inevitabile e fortissimo: l’uomo è stato colpito in pieno volto, perdendo l’equilibrio e rovinando pesantemente a terra, dove ha battuto anche la testa sul selciato.

L’allarme è scattato immediatamente tra i passanti e i commercianti della zona, testimoni della scena. Sul posto sono intervenuti con tempestività:

Il personale del 118, che ha prestato le prime cure sul posto prima di trasferire la vittima d’urgenza al Pronto Soccorso dell’ospedale “Maggiore Nino Baglieri”.

La Polizia Locale, che ha provveduto a mettere in sicurezza l’area, gestire il traffico veicolare (che ha subito rallentamenti) ed effettuare i rilievi necessari per accertare le responsabilità del conducente.

L’uomo, apparso visibilmente stordito e dolorante al momento del trasporto in ambulanza, è stato sottoposto a tutti gli accertamenti del caso per escludere complicazioni legate al trauma cranico e alle ferite riportate al volto.

 

© Riproduzione riservata
592016

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

1 commento su “Incidente shock in Corso Umberto a Modica: portellone di un furgone investe un pedone”

  1. Nunzio

    Questi corrieri sono dei killer, sempre di fretta noncuranti del fatto che in strada ci sono persone ed altri mezzi.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube