Incidente shock in Corso Umberto a Modica: portellone di un furgone investe un pedone

MODICA, 18 Febbraio 2026 – Una mattina di ordinaria quotidianità nel centro storico di Modica si è trasformato in pochi istanti in un grave incidente. Un uomo è rimasto ferito in Corso Umberto, colpito violentemente dallo sportello di un furgone mentre si accingeva ad attraversare la carreggiata.

L’episodio è avvenuto nei pressi di un mezzo adibito alla consegna merci, regolarmente parcheggiato lungo l’arteria principale della città. Secondo le prime ricostruzioni, il conducente del veicolo non avrebbe assicurato correttamente il portellone posteriore dopo le operazioni di scarico.

Una violenta raffica di vento avrebbe fatto improvvisamente “vela” sulla superficie metallica, spalancando lo sportello proprio nel momento in cui il pedone transitava a pochi centimetri dal mezzo. L’impatto è stato inevitabile e fortissimo: l’uomo è stato colpito in pieno volto, perdendo l’equilibrio e rovinando pesantemente a terra, dove ha battuto anche la testa sul selciato.

L’allarme è scattato immediatamente tra i passanti e i commercianti della zona, testimoni della scena. Sul posto sono intervenuti con tempestività:

Il personale del 118, che ha prestato le prime cure sul posto prima di trasferire la vittima d’urgenza al Pronto Soccorso dell’ospedale “Maggiore Nino Baglieri”.

La Polizia Locale, che ha provveduto a mettere in sicurezza l’area, gestire il traffico veicolare (che ha subito rallentamenti) ed effettuare i rilievi necessari per accertare le responsabilità del conducente.

L’uomo, apparso visibilmente stordito e dolorante al momento del trasporto in ambulanza, è stato sottoposto a tutti gli accertamenti del caso per escludere complicazioni legate al trauma cranico e alle ferite riportate al volto.

