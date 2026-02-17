Volley. Asd Giarratana, weekend a tratti deludente

Giarratana, 17 febbraio 2026 – È stato un fine settimana a tratti deludente per le due formazioni dell’Asd Giarratana Volley, impegnate nei rispettivi campionati regionali. Risultati alterni, prestazioni non sempre all’altezza delle aspettative e qualche rammarico hanno caratterizzato un turno che lascia comunque spunti utili per proseguire il percorso di crescita. La squadra maschile, affidata per questa giornata a Giusi Iozzia in sostituzione del tecnico Gianluca Giacchi, è riuscita a strappare una vittoria sofferta per 3-2 sul campo del Bricocity-Galpe-Home City Ragalna. Un successo prezioso, ma arrivato al termine di una gara più complicata del previsto, con cali di concentrazione che hanno rischiato di compromettere il risultato. In classifica, la formazione resta comunque nelle zone alte con 30 punti in 12 gare. «Siamo contenti per la vittoria, ma non possiamo nasconderci: abbiamo alternato buone cose a momenti di inspiegabile disattenzione – ha commentato Giusi Iozzia – La squadra ha qualità, ma deve imparare a gestire meglio i passaggi delicati. Portiamo a casa il risultato, consapevoli che c’è ancora molto da lavorare».

Più amaro, invece, il bilancio della formazione femminile guidata da Saro Corallo, sconfitta per 3-0 in casa della Pgs Juvenilia Catania. Una partita in cui le ragazze non sono riuscite a trovare ritmo né continuità, lasciando alle avversarie il controllo del gioco. La classifica resta comunque positiva, con 20 punti e un percorso che permette ancora margini di risalita. «È stata una prestazione sottotono, inutile girarci attorno – ha dichiarato Saro Corallo – Abbiamo sbagliato troppo e non siamo mai riusciti a imporre il nostro gioco. Ma non è il momento di abbatterci: ripartiamo dal lavoro quotidiano, con la consapevolezza che la squadra ha potenzialità che devono emergere con maggiore costanza». A chiudere la giornata è il commento del presidente Salvo Pagano, che invita a mantenere equilibrio e lucidità: «È stato un weekend con luci e ombre. La maschile ha vinto, ma con più sofferenza del necessario; la femminile ha vissuto una giornata difficile. Sono momenti che fanno parte del percorso sportivo. Continuiamo a sostenere i nostri atleti e i nostri tecnici, perché il progetto Giarratana Volley si fonda sul lavoro, sulla crescita e sulla capacità di reagire. Le risposte arriveranno».

