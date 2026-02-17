Condono dei tributi(rottamazione quinquies), in dirittura d’arrivo il provvedimento del Libero Consorzio ibleo

Ragusa, 17 febbraio 2026 – Il Libero Consorzio Comunale di Ragusa intende dotarsi di un proprio regolamento per consentire a cittadini e imprese di beneficiare del condono dei tributi previsto dalla Legge di bilancio dello Stato 2026 (rottamazione quinquies).

“Nelle scorse settimane, è stato adottato uno specifico atto di indirizzo rivolto all’Ufficio di Ragioneria. In sinergia con il Segretario generale dell’Ente, sono state individuate con chiarezza le entrate che potranno rientrare nella misura di definizione agevolata”, spiega la Presidente Maria Rita Schembari.

In particolare, il provvedimento interesserà le multe irrogate dalla Polizia provinciale, i canoni per l’occupazione di suolo pubblico e l’imposta provinciale di trascrizione degli autoveicoli. “Abbiamo voluto attivarci tempestivamente – sottolinea ancora la Presidente – per offrire a cittadini e imprese un’opportunità concreta di regolarizzare la propria posizione, in linea con quanto previsto dalla normativa nazionale”. “L’iniziativa rappresenta un passo significativo verso una gestione più equa e sostenibile dei rapporti tra l’Ente e il territorio, con l’obiettivo di coniugare il sostegno a famiglie e imprese con l’efficienza dell’azione amministrativa”, aggiunge Maria Rita Schembari.

La proposta di delibera che sarà sottoposta all’esame del Consiglio provinciale è in dirittura d’arrivo. Il provvedimento riguarderà tutte le entrate iscritte a ruolo fino al 31 dicembre 2024, consentendo così di definire le pendenze secondo le modalità che verranno disciplinate dal nuovo regolamento.

