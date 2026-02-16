Pozzallo. Nino Campanella confermato per i prossimi due anni presidente della Società Marinara

POZZALLO, 16 Febbraio 2026 – Confermato per il secondo mandato a presidente della Società Marinara, il Capitano Nino Campanella. L’elezione, tenutasi domenica 15 febbraio ha visto primeggiare il 67enne, già presidente da due anni del prestigioso sodalizio pozzallese. Votato all’unanimità perché senza liste concorrenti, Campanella si è detto entusiasta del rinnovato impegno per i prossimi due anni. “Un sentito ringraziamento va al comitato elettorale – è scritto sulla pagina Facebook della Società – e al Presidente Piero Puglisi per le parole espresse e per il lavoro svolto, e a tutta l’assemblea per la partecipazione e la fiducia dimostrata. Il presidente ringrazia tutti i soci e rinnova l’impegno assunto due anni fa: lavorare ogni giorno per il bene del sodalizio, nel segno dell’unità, della tradizione e della continuità. Da 136 anni la nostra realtà rappresenta storia e identità, un patrimonio da custodire e trasmettere alle future generazioni”.

Raggiunto al telefono, Campanella si dice contento dell’avvenuta rielezione. “Sono soddisfatto del lavoro compiuto fino ad adesso – ha detto Campanella – Ho fatto la metà delle cose che mi ero promesso di fare due anni fa e voglio continuare su questa strada. Abbiamo intrecciato rapporti col Comune, con la Capitaneria, con l’istituto “Nautico” di Pozzallo, con la Lega Navale, con gli altri sodalizi pozzallesi, con le altre associazioni. Abbiamo assegnato le borse di studio ai figli degli iscritti alla Società, abbiamo promosso, e continueremo a promuovere, tantissima cultura. Le porte della Società sono aperte a tutti i cittadini. Mi piace sottolineare questo aspetto legato alla cultura, abbiamo ricordato un figlio illustre di Pozzallo, che era a bordo della Andrea Doria, Raffaele Scala. Presenteremo presto un libro di una giovane pozzallese, Jalisse Leone, insomma diverse iniziative per rendere questo spazio il più aperto possibile. Il mio sogno? Avvicinare i giovani alla Società, ma avremo modo in questo 2026 di far sì che questo mio sogno si avveri”.

La Società Marinara di Mutuo Soccorso di Pozzallo, fondata nel 1890, è il sodalizio più antico della città. Con oltre 125 anni di storia (festeggiati nel 2015), ha visto una crescita da 800 soci iniziali a oltre 2000, rappresentando un pilastro storico di solidarietà e accoglienza per la comunità marinara locale.

