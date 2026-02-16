  • 16 Febbraio 2026 -
Attualità | Modica

Modica. Un Sì nel segno dell’amore: Massimiliano e Alessandra sposi nel giorno di San Valentino

MODICA, 16 Febbraio 2026 – Non poteva esserci data più simbolica del 14 febbraio per celebrare l’unione di una famiglia già splendida. Nel giorno dedicato agli innamorati, Massimiliano Incontruscieri e la sua compagna Alessandra hanno pronunciato il loro “Sì”, davanti al sindaco di Modica, Maria Monisteri, convalidando anni di convivenza e di vita condivisa.

A rendere l’evento ancora più emozionante è stata la presenza del piccolo Gabriele, 4 anni, il frutto del loro amore, che ha visto i propri genitori scambiarsi le promesse in un’atmosfera di grande gioia. Il matrimonio non è stato solo il coronamento di un legame di coppia, ma la celebrazione ufficiale di una realtà familiare già profondamente radicata.

Per questo giorno indimenticabile, la coppia ha scelto la suggestiva cornice del Ristorante Santa Rosalia, luogo d’elezione per accogliere parenti e amici più cari in un convivio caratterizzato da calore, eleganza e autenticità.

“Dopo diversi anni di vita insieme, questo passo rappresenta la naturale evoluzione di un percorso fatto di complicità e dedizione quotidiana.”

