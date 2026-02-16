Nasce “Futuro Nazionale” a Ragusa: l’Avvocato Michele Savarese guida il Movimento di Vannacci

RAGUSA – Il panorama politico della provincia iblea si arricchisce di una nuova sigla. Futuro Nazionale, il movimento politico fondato dal Generale Roberto Vannacci, sbarca ufficialmente nel territorio di Ragusa.

L’incarico di avviare la fase operativa è stato affidato all’Avv. Michele Savarese, nominato dal Comitato Costituente come responsabile per la raccolta delle manifestazioni di interesse al tesseramento non solo per la provincia di Ragusa, ma anche per quelle di Siracusa, Enna e Caltanissetta.

Secondo quanto dichiarato dal legale, il nuovo partito si propone di dare voce a chi si riconosce nei principi espressi da Vannacci nel suo celebre saggio.

“Futuro Nazionale – afferma Savarese – si rivolge a tutti coloro che condividono i valori esposti dal suo fondatore nel noto libro il Mondo al Contrario. E’ un partito di destra vera, fiera dei propri valori, che non ha paura di manifestarli e che crede che ancora sia possibile creare un futuro per i nostri figli dove la Patria, la famiglia e le nostre origini cristiane, siano la base su cui ricostruire una società sicura, libera ed orgogliosa delle proprie tradizioni.

Sono convinto che ci sarà una una grande adesione e spero presto di riuscire a portare a Ragusa il Generale per fargli conoscere la nostra realtà”.

