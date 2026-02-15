Modica Bassa, il PD lancia il piano di rigenerazione: «Sicurezza e incentivi per riabitare il centro

MODICA, 15 Febbraio 2026 – Ripartire dall’ascolto per trasformare le criticità del cuore storico in opportunità di sviluppo. È questo il senso dell’ultima tappa della campagna “Il PD ascolta Modica”, che ha visto il segretario cittadino, Francesco Stornello, e il consigliere comunale Giovanni Spadaro incontrare i residenti di Modica Bassa e i rappresentanti del Comitato di quartiere “Piazza Matteotti”.

Al centro del confronto, svoltosi sabato 14 febbraio, sono emerse le ferite aperte di una zona che oscilla tra il prestigio turistico e il rischio desertificazione.

Il quadro delineato dai cittadini è netto: manca un equilibrio tra il diritto allo svago e quello alla quiete. I residenti hanno denunciato una carente attività di controllo sul rispetto delle regole da parte di locali e pub, oltre a criticità croniche nella gestione della raccolta rifiuti e una percezione di insicurezza crescente.

«A differenza di soluzioni preconfezionate e distanti dalla realtà — hanno dichiarato Stornello e Spadaro — noi crediamo che solo chi vive il quartiere ogni giorno possa indicare la rotta per interventi efficaci».

Il Partito Democratico ha sintetizzato le istanze raccolte in un piano d’azione articolato su quattro punti fondamentali per invertire la rotta dello svuotamento abitativo e commerciale: semplificazione burocratica per il recupero dei volumi esistenti, con l’obiettivo di riportare le famiglie a vivere in centro; infrastrutture Infrastrutture pensate per i residenti e non solo per il flusso turistico; agevolazioni

fiscali e contributi per favorire l’apertura di nuove attività e il ritorno degli uffici amministrativi; ripristino delle regole come precondizione essenziale per ogni progetto di sviluppo.

Dalle piazze alle istituzioni

Il dialogo di ieri non resterà un esercizio isolato. Il PD modicano ha, infatti, annunciato che le istanze raccolte diventeranno immediatamente proposta politica nelle sedi istituzionali.

«Vogliamo una città dove il decoro e la vivibilità siano la norma, non l’eccezione», ha concluso il segretario Stornello, confermando che la campagna di ascolto proseguirà nelle prossime settimane toccando le periferie e le zone rurali della città della Contea.

