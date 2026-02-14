Il Modica Calcio in campo per la classifica e per mostrare vicinanza a Niscemi

In campo per i tre punti e per una grande giornata di solidarietà verso la comunità di Niscemi, la società del Modica Calcio ha infatti annunciato di voler devolvere la metà dell’incasso a favore della città di Niscemi per un gesto semplice ma ricco di significato, con l’augurio di una veloce ripartenza per un ritorno alla normalità in un momento non certo facile.

Sul campo si troveranno due grandi squadre, dopo la vittoria rossoblù dell’andata, con il finale di 2-1, il ritorno vedrà la formazione gialloverde arrivare a Modica con l’obbligo di fare punti per restare ancorati alla corsa Playoff, affidandosi al nuovo arrivo, ed ex della gara, Yoann Arquin. La banda di Fabio Comandatore ha ben figurato in questo campionato e la voglia di restare tra le prime della classe continua ad essere forte, con quelle davanti che non dimostrano di avere un cammino così solido da rendere impossibile l’impresa.

Il Modica di Filippo Raciti ha chiuso la sua striscia di vittorie consecutive a 17, pareggiando in casa della Nebros per 1-1. Adesso è tempo di tornare a vincere e di chiudere quanto prima questo cammino in campionato che vede la squadra del duo Pitino – Gugliotta al comando con 15 punti di distacco dalla seconda. Un bottino che non deve distrarre e che dovrà essere gestito già dal primo di una serie di big match che vedono la squadra impegnata rispettivamente con Niscemi, Vittoria e Messana.

Al netto degli squalificati, Misseri, Belluso e Mollica, ecco l’elenco dei convocati per la sfida di Domenica 15 Febbraio alle 15:00 presso il “Pietro Scollo”:

Portieri: Romano, Truppo, Calabrese

Difensori: Brugaletta N., Brugaletta S., Spadaro S., Sangare, Intzidis

Centrocampisti: Parisi, Valenca, Incatasciato, Maimone, Sessa, Asero, Alioto, Sclafani, Federico, Fravola, Cappello

Attaccanti: Savasta, Torres, Bonanno

Partita che potete seguire su R.T.M domenica all’interno di “R.T.M. Sport” condotto da Luca Basile, dallo stadio “Pietro Scollo” la radiocronaca sarà affidata a Salvatore Cannata

