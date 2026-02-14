  • 14 Febbraio 2026 -
Politica | Scicli

Carnevale a Scicli, c’è l’ordinanza del sindaco

Scicli, 14 febbraio 2026 – In occasione del Carnevale a Scicli e nelle borgate il sindaco ha emanato una ordinanza in cui è fatto divieto in ogni luogo pubblico o aperto al pubblico, l’uso di bombolette spray, schiuma, petardi o altri artifizi pirici che possano arrecare offesa o molestia alle persone, danneggiare cose o comunque turbare il regolare svolgimento delle manifestazioni; è vietato gettare in luogo pubblico, lanciare o spruzzare contro persone o veicoli oggetti, sostanze imbrattanti o liquidi di qualsiasi genere, quali schiume, coloranti, palloncini pieni d’acqua o altri liquidi; è vietato l’uso di pistole ad acqua, clave e di qualunque altro strumento idoneo a offendere.
L’ordinanza conferma il precedente divieto di consumo, deposito, abbandono e dispersione sul suolo pubblico di contenitori in vetro, nonché il divieto di somministrazione e vendita per asporto di bevande in bottiglie o altri contenitori realizzati con il medesimo materiale. Previste multe fino a 500 euro per i trasgressori

