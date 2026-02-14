Ragusa, Gara rifiuti, il PD replica a Mezzasalma: “Il TAR non entra nel merito. Noi difendiamo le prerogative del Consiglio”

Ragusa, 14 febbraio 2026 – “Nel corso dell’ultima seduta del Consiglio comunale la consigliera Mezzasalma ha attaccato il Partito Democratico accusandolo di non avere comunicato l’esito della sentenza del TAR relativa al ricorso sulla gara rifiuti. A tali dichiarazioni replicano il capogruppo PD Peppe Calabrese e il segretario di circolo Riccardo Schininà.

“Va chiarito con precisione cosa dice la sentenza”, afferma Peppe Calabrese. “Il TAR non è entrato nel merito delle questioni sollevate dal Partito Democratico. Il ricorso è stato dichiarato in parte irricevibile per tardività rispetto alle determine dirigenziali e in parte inammissibile, ritenendo la nota del Segretario generale un atto meramente confermativo e quindi non impugnabile. Nessuna valutazione è stata espressa sulla nostra tesi: un appalto da oltre 105 milioni di euro doveva passare dal Consiglio comunale”.

“Rifaremmo quella scelta senza esitazioni”, prosegue Calabrese. “Abbiamo agito per tutelare le prerogative dell’Aula e il ruolo dei consiglieri, assumendoci ogni responsabilità e sostenendo personalmente le spese legali. Per noi la difesa dell’interesse pubblico viene prima di tutto”.

Sul piano politico interviene Riccardo Schininà: “Parlare di omessa comunicazione per poche ore è un attacco strumentale. La sentenza è stata pubblicata a metà giornata e nel pomeriggio stesso si è scelto di farne motivo di polemica in Aula. È evidente il tentativo di spostare l’attenzione dal merito delle questioni sollevate dal PD”.

“La vera questione”, conclude Schininà, “resta la trasparenza. Non accettiamo lezioni da chi per mesi ha taciuto alla città l’esistenza di un’indagine della Procura sul Castello di Donnafugata. Due pesi e due misure non sono accettabili. Il Partito Democratico continuerà a fare opposizione con serietà, atti concreti e responsabilità nell’interesse esclusivo della città”.

