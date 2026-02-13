Vittoria, Catasto incendi, la Dc attacca: “Chi vota sì penalizza gli agricoltori”

Vittoria, 13 febbraio 2026 -“«Ancora una volta a pagare sono gli agricoltori». È netta la posizione della Democrazia Cristiana dopo l’approvazione, nel Consiglio comunale del 12 febbraio, dell’aggiornamento del catasto degli incendi boschivi.

Secondo la Dc, il provvedimento – presentato come un atto tecnico – comporta vincoli e limitazioni pluriennali sui terreni colpiti dal fuoco, incidendo su utilizzo, investimenti e prospettive di ripartenza per le aziende agricole.

A far discutere è soprattutto il voto favorevole del Partito Democratico, la forza politica che da sempre, in città, si dichiara al fianco degli agricoltori. Insieme al Pd hanno votato a favore anche Forza Italia, Fratelli d’Italia e la lista Aiello Sindaco.

«Per questo motivo- dichiara il capogruppo Marco Greco- noi consiglieri comunali della Democrazia Cristiana abbiamo assunto una posizione chiara: io ho votato contro e la Presidente del Consiglio si è astenuta».

«Non si può sostenere a parole il comparto agricolo – afferma la Dc – e poi approvare atti che rischiano di gravare ulteriormente su chi ha già subito danni dagli incendi. Chi ha votato sì spieghi alla città, e soprattutto agli agricoltori, quali benefici concreti deriverebbero da questo provvedimento».

Secondo il partito, l’applicazione dei vincoli previsti dalla normativa finirebbe per penalizzare chi, dopo aver perso raccolti e impianti, dovrebbe invece essere sostenuto nel percorso di ricostruzione.

La Dc invita dunque Pd, Forza Italia e Fratelli d’Italia a fornire «una spiegazione pubblica, chiara e trasparente» sulle ragioni del voto favorevole, ribadendo che «le istituzioni devono stare dalla parte di chi produce lavoro e ricchezza per Vittoria».

