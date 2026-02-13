Ragusa, un denunciato per incidente grave e patenti ritirate

Ragusa, 13 Febbraio 2026 – I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Ragusa hanno denunciato un 21enne di Vizzini, ritenuto responsabile di lesioni personali stradali e guida in stato di ebbrezza.

I fatti risalgono allo scorso gennaio, quando una pattuglia è intervenuta nel cuore della notte in viale delle Americhe per un violento incidente. Una BMW, con a bordo due giovani, si era schiantata riportando danni ingenti; ad avere la peggio era stata la passeggera, trasportata d’urgenza in ospedale in condizioni critiche.

Dopo i rilievi sulla dinamica e il sequestro del veicolo, i militari hanno atteso l’esito degli esami tossicologici eseguiti presso l’ospedale “Giovanni Paolo II”. I risultati, giunti nei giorni scorsi, hanno confermato che il giovane conducente guidava con un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge, facendo scattare l’ulteriore deferimento.

Controlli notturni: ritirata la patente a un 34enne

Sempre nell’ambito dei controlli notturni, i militari hanno fermato intorno alle 2:30 del mattino un 34enne ragusano. Sottoposto all’alcoltest, l’uomo è risultato positivo. Per lui è scattata immediatamente la denuncia e il ritiro della patente di guida, inviata alla Prefettura per il provvedimento di sospensione.

