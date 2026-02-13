10eLotto, in Sicilia vincite per 45mila euro. 10mila vinti a Vittoria

Festeggia la Sicilia con il concorso del 10eLotto di giovedì 12 febbraio. Come riporta Agipronews, infatti, nell’isola sono stati vinti in totale 45mila euro. A Messina un fortunato giocatore si è assicurato 20mila euro grazie a un 9, a cui si aggiungono i 15mila euro vinti ad Assoro, in provincia di Enna, con un 7 Doppio oro, e i 10mila vinti a Vittoria, grazie a un 7 Oro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 23,4 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 503,7 milioni da inizio anno.

