Tragedia nel cuore di Vittoria: malore fatale per un 47enne in via Palestro

Vittoria, 13 Febbraio 2026 – Un dramma improvviso ha scosso il centro storico di Vittoria nella serata di oggi. Intorno alle 20:30, un uomo è stato trovato privo di sensi, riverso a terra, all’incrocio tra via Palestro e via La Marmora, proprio dinanzi alla chiesa di San Vincenzo de’ Paoli.

Secondo le prime ricostruzioni, la vittima — identificata in Giovanni Nicosia, 47 anni — sarebbe stata colpita da un infarto fulminante mentre si trovava alla guida della propria auto. L’uomo avrebbe avvertito il malore e, nel tentativo di accostare o verificare eventuali danni al veicolo, è riuscito a scendere dal mezzo prima di crollare esanime sull’asfalto.

Nicosia era una figura molto nota nella zona di via IV Novembre (angolo via Carlo Pisacane) dove risiedeva: un “factotum” stimato per la sua abilità come fontaniere, elettricista e antennista.

Sul luogo del tragico evento sono intervenute tempestivamente due ambulanze del 118, ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La Polizia Locale è impegnata nei rilievi di legge per ricostruire l’esatta dinamica, mentre dei fatti sono stati informati i Carabinieri e la Procura della Repubblica di Ragusa.

Il magistrato di turno sta coordinando le indagini telefonicamente, in costante contatto con l’ufficiale delle forze dell’ordine più alto in grado presente sul posto per gestire le procedure burocratiche e il via libera alla rimozione della salma.

L’area dell’incidente è stata immediatamente chiusa al traffico veicolare. L’interruzione della circolazione in un punto così nevralgico ha mandato in tilt la viabilità dell’intero centro storico, con lunghe code e deviazioni obbligatorie nelle vie limitrofe.

foto Franco Assenza

Salva