Ispica, Carnevale 2026: ccatta l’ordinanza di sicurezza. Stop a bombolette, vetro e oggetti contundenti

ISPICA, 13 Febbraio 2026 – Con l’avvicinarsi del clou dei festeggiamenti del Carnevale 2026, il sindaco di Ispica ha varato un pacchetto di misure rigide per garantire che il divertimento resti nei binari della sicurezza e della legalità. Ha firmato un’ordinanza contingibile e urgente che introduce divieti specifici sull’uso di determinati oggetti e contenitori in tutto il centro storico e nelle aree interessate dalle sfilate.

L’obiettivo è chiaro: prevenire incidenti, atti di vandalismo e garantire l’incolumità pubblica durante i grandi assembramenti. L’ordinanza prevede, con effetto immediato e per tutta la durata della manifestazione, il divieto assoluto di bombolette spray di ogni tipo. È vietata la vendita e l’utilizzo di bombolette a base di schiuma, vernice o gas irritanti. Queste, oltre a poter danneggiare i costumi e i carri allegorici, sono spesso causa di irritazioni oculari e liti tra i partecipanti.

Per evitare la dispersione di frammenti taglienti al suolo, bar e attività commerciali non potranno somministrare bevande in bottiglie di vetro o lattine. La vendita sarà consentita solo in bicchieri di carta o plastica biodegradabile.

Vietato il possesso di oggetti che possano arrecare offesa, inclusi giocattoli pirici non autorizzati o riproduzioni di armi prive del tappo rosso, spesso usati impropriamente durante la festa.

Il comando di Polizia Locale, in collaborazione con le Forze dell’Ordine, intensificherà i pattugliamenti nelle “zone calde” del centro. Per i trasgressori sono previste multe salate (che possono arrivare fino a diverse centinaia di euro) e il sequestro immediato del materiale non autorizzato.

“Il Carnevale è un momento di gioia e tradizione per Ispica,” ha commentato il sindaco, Innocenzo Leontini. “Queste misure non servono a limitare la festa, ma a proteggere le famiglie, i turisti e il decoro della nostra città. Chiediamo la massima collaborazione ai cittadini e agli esercenti.”

