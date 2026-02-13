Follia a Rosolini: rifiuta una riparazione, meccanico 57enne pestato a sangue. È gravissimo

Rosolini, 13 Febbraio 2026 – Episodio di inaudita violenza lo scorso pomeriggio a Rosolini. Un meccanico 57enne, sarebbe stato vittima di una brutale aggressione da parte di un cliente, concittadino, culminata in un drammatico trasporto d’urgenza in codice rosso.

Secondo le prime ricostruzioni, l’aggressione sarebbe scaturita da un banale diverbio professionale. Il cliente si sarebbe presentato in officina chiedendo un intervento immediato sul proprio veicolo. Al rifiuto dell’artigiano – le cui motivazioni sono ancora al vaglio degli inquirenti, ma pare fossero legate al carico di lavoro o all’impossibilità tecnica dell’intervento – la discussione è degenerata in pochi istanti.

Dalle offese verbali, l’aggressore sarebbe passato rapidamente alle vie di fatto, scagliandosi contro il 57enne con una ferocia inaudita. Il meccanico sarebbe stato raggiunto da un colpo al volto e alla testa, stramazzando al suolo esanime.

A lanciare l’allarme sono stati alcuni presenti che hanno assistito alla scena. L’uomo è stato portato prima al PTE di Rosolini e poi con un’ambulanza del 118, intuita immediatamente la gravità della situazione, trasportato l’uomo in codice rosso al Pronto Soccorso dell’ospedale Maggiore “Nino Baglieri” di Modica.

Il quadro clinico emerso dagli esami radiografici è apparso subito drammatico: i medici hanno riscontrato una vasta emorragia cerebrale e un grave trauma del massiccio facciale.

Data la criticità delle sue condizioni e la necessità di un intervento neurochirurgico d’urgenza, i sanitari del Maggiore hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso. Il velivolo, atterrato in zona, ha prelevato il 57enne per trasferirlo presso un centro specializzato a Catania. L’uomo lotta in queste ore tra la vita e la morte e la prognosi resta riservata.

I carabinieri della stazione di Rosolini hanno già avviato le indagini per identificare e rintracciare l’aggressore, che potrebbe rispondere di tentato omicidio o lesioni gravissime. Sono al setaccio le testimonianze e le eventuali immagini delle telecamere di sorveglianza della zona.

Salva