Iblea Acque sotto la lente: confronto con le associazioni su bollette “pazze” e disservizi. Ecco cosa cambierà

RAGUSA, 13 Febbraio 2026 – Un faccia a faccia necessario per dare voce ai tanti cittadini alle prese con bollette anomale, file interminabili e rubinetti a secco. Si è svolto ieri l’atteso incontro tra i vertici di Iblea Acque S.p.A. e i rappresentanti delle associazioni I Maggio e Orizzonti, un tavolo tecnico nato per affrontare l’ondata di segnalazioni e criticità che sta segnando la gestione del servizio idrico integrato in provincia.

Il confronto, che ha visto protagonisti Ignazio Fiorilla (I Maggio) e Orazio Ragusa (Orizzonti) con l’ingegnere Renato Savarese per la società, non ha risparmiato i temi caldi. Al centro della discussione le anomalie nelle fatture ( calcoli tariffari poco chiari e veri e propri errori materiali nelle bollette), la gestione tecnica (problemi legati alla potabilità dell’acqua e difficoltà nel servizio delle autobotti) e i disservizi all’utenza (lunghe attese agli sportelli fisici che penalizzano i cittadini).

Le associazioni hanno richiamato fermamente la società al rispetto della Convenzione con l’ATI di Ragusa e degli standard fissati dall’ARERA, chiedendo che l’efficienza del servizio e la trasparenza dei costi tornino a essere la priorità.

L’ingegnere Savarese ha mostrato apertura, confermando la volontà di procedere a rateizzazioni più flessibili e annunciando un piano di intervento basato su due pilastri: reclami digitali per una decisa spinta all’informatizzazione al fine di permettere agli utenti di segnalare guasti e discrepanze via web, ricevendo risposte rapide e tracciabili, e il rilancio degli sportelli (consapevoli del disagio di anziani e fasce fragili, la società potenzierà la presenza fisica sul territorio. L’obiettivo è azzerare le code e consentire rettifiche immediate delle fatture direttamente allo sportello).

Al termine del colloquio, pur ringraziando l’Amministratore Unico, Stefano Guccione, e l’ingegnere Savarese per la disponibilità, Fiorilla e Ragusa hanno mantenuto alta la guardia.

“È stato fondamentale portare sul tavolo i problemi reali dei cittadini,” hanno dichiarato i rappresentanti delle associazioni. “Siamo soddisfatti del dialogo, ma continueremo a monitorare la situazione affinché agli impegni seguano fatti concreti e una reale semplificazione per l’utenza.”

